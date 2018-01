Connect on Linked in

O xoves, 18 de xaneiro de 2018, ás 11:30 da mañá ante a “maternidade vexetal” da dinoseta da Porta do Sol, espazo cidadán usualmente frívolo que nós desexamos subverter e converter nun lugar combativo polos dereitos sociais, dámonos cita os colectivos PAH Vigo-Tui Baixomiño, Rede de Solidariedade Popular de Vigo, Os Ninguéns, e todas as persoas ou organizacións que queirades acompañarnos.

A) En primeiro lugar, nesta concentración brindaremos o noso cariñoso recordo colectivo ao veciño Óscar A., tristemente falecido durante o pasado mes de decembro nun caixeiro na zona de Torrecedeira de Vigo, e mostraremos a nosa repulsa fronte a que nesta cidade, siga habendo xente que se vexa obrigada a vivir na rúa.

B) Ao fío desta reivindicación, lembraremos tamén que os casos de Ana e Paula, que están a ser axudadas pola PAH, seguen sen solución habitacional nin por parte do concello nin da Xunta: en Vigo non hai alternativa para as persoas que perden as súas casas, nin para as que non poden acceder a unha vivenda, e polo tanto esiximos, fartas desta situación, UN PARQUE PÚBLICO DE VIVENDA EN ALUGUER SOCIAL, municipal ou autonómico.

Lembramos que en Vigo houbo 528 desafiuzamentos en 2017, a maior parte deles por falta de pagamento involuntario de aluguer.

Esiximos solución inmediata para estas dúas compañeiras, e tamén para toda a que non poida procurarse un teito ou sexa expulsado do seu.

En Vigo, NINGUÉN SEN TEITO.

Grazas a todas!