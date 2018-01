O Vigo que [NON] sorrí, unha exposición urbana sobre a cidade que non vemos

Connect on Linked in

Activistas de diferentes colectivos sociais portarán as imaxes desta obra itinerante que busca denunciar a exclusión social na que malviven miles de vigueses.

Unha vintena de retratos para ilustrar Ou Vigo que [NON] sorrí, un traballo fotográfico que trata de mostrar a outra cara da cidade, o Vigo que non vemos. Activistas de diferentes colectivos sociais portarán as imaxes desta exposición itinerante, o vindeiro sábado 13 de xaneiro ás 12 do mediodía, na rúa de Príncipe, co fin de visibilizar a exclusión social na que malviven miles de vigueses e viguesas. A partir do Luns día 15, poderá verse de forma permanente na Praza do Rei.

“O Vigo que [NON] sorrí mostra a dura realidade dalgúns dos nosos veciños e veciñas. As fotografías foron tomadas durante o inverno pasado en diferentes barrios da cidade. Trata de mostrar a realidade dun Vigo que non sorrí porque non ten motivos para facelo.

O Vigo do non: do non teño casa, non teño traballo, non teño voz, non teño dereitos…

O Vigo que non queremos ver ou que só miramos de esguello”, explica Aaron Diez Pujales, autor dos retratos. A iniciativa nace como resposta á exposición patrocinada polo Concello de Vigo, en xullo de 2016, onde se mostraba un Vigo riseiro. “Con este traballo non pretendemos criticar a boa vontade do proxecto, que quería sacar un sorriso á xente, buscamos apelar á empatía e á responsabilidade colectiva ante os dramas sociais que temos na porta de casa, aqueles que as institucións tratan de ocultar”, opina o fotógrafo, que sinala que “vivimos nunha cidade fermosa pero onde hai demasiadas persoas que non poden gozala”.

As imaxes relatan a historia dunha vintena de veciños e veciñas. Por unha banda, das vítimas do desemprego, a pobreza, os malos tratos ou o abandono institucional dos últimos anos. Por outro, dos activistas que loitan por un Vigo máis xusto e igualitario. O obxectivo da obra é situar no centro do debate a esa parte da cidade que queda sempre en segundo plano. A exposición conta co apoio e a participación de organizacións sociais locais como a Oficina de Dereitos Sociais de Coia, a Rede de Solidariedade Popular de Vigo, o colectivo Acampada contra a pobreza, Os Ninguens e PAH Vigo, Tui – Baixo Miño.