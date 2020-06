Vigo obtén as trece bandeiras azuis que solicitou para praias e sendeiros As bandeiras azuis ondearán nas dez praias e nos tres sendeiros que o Concello pediu para este verán, tal e como vén de confirmar a organización que as concede. Samil repite por segundo ano consecutivo, xunto aos areais de A Punta, Carril, Tombo do Gato, Argazada, Fontaíña, O Vao, Canido, Fortiñón e Rodas.