Vigo ofrece esta fin de semana sete concertos e actividades para todas as idades

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, informou este venres de que o Concello ofrece esta fin de semana sete concertos de diferentes estilos de música que reunirán en diferentes puntos da cidade, desde o Auditorio Mar de Vigo ata a Porta do Sol ou a Praza do Rei.

O primeiro dos concertos será este venres (20:00 horas) no Auditorio Mar de Vigo, onde o grupo Pol 3.14 actuará dentro do programa do Festival Terraceo. Media máis tarde haberá outros dúas citas musicais, unha de las na Praza do Rei coa UVCD de Candeán no ciclo Mar de Bandas, e outra na Finca Solita con Marimba Shadow.

As 22:00 horas, na Porta do Sol, será o momento para Pablo Lesuite e o grupo Cómplices, encargados de abrir a programación municipal de concertos que percorrerá todos os barrios de Vigo ata o vindeiro 13 de setembro. Así, este sábado será a quenda de Fon Román, Amaro Ferreiro e Frans Banfield en Liñares (no torreiro de San) e domingo 23 de agosto, tamén ás 22:00 horas, actuarán Woyza e Baby Katze, e Broken Peach no torreiro de Coia. Ademais, o grupo Marlango estará no Festival TerraCeo o sábado (20:00 horas).

En total, o Concello de Vigo programa 72 concertos de bandas e corais, case que medio centenar de música e baile tradicional e preto dun cento de actividades para os máis pequenos, con música, teatro, contacontos e maxia, entre outras. Vigo tamén ofrece máis de setenta actuacións de teatro, circo e música para un público máis familiar e adulto, regueifas, espectáculos que conxugan poesía e piano e charlas de divulgación científica. Todas estas propostas terán lugar por toda a cidade.