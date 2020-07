Vigo programa para este martes actuacións en Coia, Samil, Porta do Sol e San Miguel de Oia

Vigo programa para este martes actuaci贸ns en Coia, Samil, Porta do Sol e San Miguel de Oia As celebraci贸ns da cidade proseguen este martes con catro propostas culturais, tal e como apuntou Abel Caballero en rolda de prensa. A danza urbana de ViKul abre a xornada 谩s 19:45 horas en Samil e, as 20:30h, folclore en Coia, bandas de m煤sica na Porta do Sol e teatro infantil en San Miguel de Oia.