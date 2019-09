Vigo promoverá a candidatura das Cíes cun Desafío Audiovisual e Fotográfico O alcalde de Vigo informou este xoves da última iniciativa do Concello para promover a candidatura das Illas Cíes á Patrimonio da Humanidade. A actividade, enmarcada no programa cultural da candidatura viguesa, consiste en un Desafío Audiovisual e Fotográfico para crear un Laboratorio Artístico que difunda o patrimonio natural do arquipélago.