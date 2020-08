Vigo prosegue coas súas festas de verán, con 272 actuacións de 143 formacións distintas

De cara aos meses de agosto e setembro, o Concello de Vigo programa 72 concertos de bandas e corais, case que medio centenar de música e baile tradicional e preto dun cento de actividades para os máis pequenos, con música, teatro, contacontos e maxia, entre outras. Vigo tamén ofrece máis de setenta actuacións de teatro, circo e música para un público máis familiar e adulto, regueifas, espectáculos que conxugan poesía e piano e charlas de divulgación científica. Todas estas propostas terán lugar por toda a cidade.

En Villa Solita, o Concello combina unha proposta de coñecemento do patrimonio seguida de música en directo, os venres e sábados de agosto e os dous primeiros de setembro, cun aforo máximo de 30 persoas por orde de chegada. No Centro de interpretación do mundo romano de Toralla, a idea pasa por conectar a recreación histórica coa música, con catro concertos a cargo das orquestras Vigo 430 e da Clásica de Vigo, cun aforo máximo de 120 butacas, tamén por orde de chegada.

Engadiu o alcalde que o Concello organiza quince concertos de diferentes estilos de música que reunirán a case que corenta artistas da escena local viguesa. Todos eles comezarán ás 22 horas e serán desde o 21 de agosto ata o 13 de setembro.

En total, contando coas xa celebradas ao longo do mes de xullo e as que están por vir nos meses de agosto e setembro, o Concello de Vigo realizará 272 actuacións nas que intervirán 143 artistas e formacións diferentes, todas elas de acceso gratuíto.

Calendario das festas

Agosto e setembro

• Vente con nós (grupos de música y danza tradicional de Vigo) – 20:30h

▪ 1, O Fiadeiro en Valladares, torreiro

▪ 1, Grupo Semente da Arte Galega, Parque de Navia

▪ 8, A Buxaina, Mercado del Calvario

▪ 8, Lembranzas Galegas, Praza do Berbés

▪ 8, Traspés, en Fragoselo, iglesia

▪ 8, O Coto, en el Mercado de Teis

▪ 9, Helios Bembrive, en Alameda de Bouzas

▪ 9, grupo de gaitas Vagalume, en Rosalía de Castro

▪ 22, Froles Novas, en Praza da Pedra

▪ 29, Monteira, en Porta do Sol

▪ 29, Matamá, en el torreiro de Coia

• Truque Matruque (cuentacuentos)

▪ 1, Centro Comercial Coia 4

▪ 21, Castro (rotonda de la cima)

▪ 25, Miñoca, plaza

▪ 28, Calvario

▪ 30, Matamá, torreiro

▪ 31, Cabral, torreiro

• Algarabía (música y baile tradicional)

▪ 1, Sárdoma

▪ 2, Castrelos

▪ 3, Liñares San Miguel

▪ 20, Cabral

▪ 23, Matamá

• Vigo, un Mar de Bandas (Porta do Sol – 20:30h)

▪ 1, Delicias de Cabral

▪ 2, Escola de Música de Beade

▪ 3, Unión Musical de Valladares

▪ 4, UVDC Candeán

▪ 5, Unión Musical de Coruxo

▪ 6, Atlántida de Matamá

▪ 7, Unión Musical de Cabral

▪ 8, Escola de Música de Beade

▪ 9, Lira San Miguel de Oia

• Payaso Popín (infantil)

▪ 2, Bembrive, Alameda

▪ 6, Candeán, Alameda

▪ 9, Fragoselo, Alameda

▪ 13, Saiáns

▪ 14, Zamáns

• Conciertos por barrios

▪ 2, Atlántida de Matamá, en Matamá

▪ 9, Unión Musical de Valladares, en el monte dos Pozos

• Fiestas patronales

▪ 3, Banda de Candeán, en Matamá

▪ 4, Banda de Beade, en Matamá

▪ 5, Lira San Miguel de Oia, en Matamá

▪ 10, Banda de Coruxo, en Coruxo

▪ 15, Banda de Candeán, en Valladares

▪ 15, Banda de Valladares, en San Roque

▪ 16, Ateneo Musical de Bembrive, en San Roque

▪ 24, Banda de Bembrive, en Valladares

▪ 30, Banda de Valladares, en Valladares

▪ 31, Banda de Beade, en Valladares

▪ 6 septiembre, Unión Musical Cabral en Cabral

▪ 8 septiembre, Delicias de Cabral, San Andrés de Comesaña

▪ 8 septiembre, Unión Musical de Coruxo, en Valladares

▪ 12 septiembre, Unión Musical de Cabral, Candeán

▪ 13 septiembre, Lira San Miguel de Oia, Liñares

▪ 20 septiembre, UVCD Candeán, Cabral

▪ 27 septiembre, Lira de San Miguel de Oia, torreiro Oia

• Uxía Lambona e a banda molona (musical familiar)

▪ 3, Valladares

▪ 4, Cabral

▪ 9, Torreiro de Coia

▪ 11, San Andrés de Comesaña

▪ 12, Lavadores

▪ 18, Navia

• El pequeño conejo blanco (teatro infantil musical para público de 2 a 8 años)

▪ 5, Torreiro de Coia

▪ 6, Cabral

• La vuelta al mundo en 80 días (teatro musical para familias)

▪ 4, San Andrés de Comesaña

▪ 5, Valladares

▪ 6, Torreiro de Coia

▪ 7, Matamá

• Salsalau (orquesta para todos los públicos)

▪ 5, Bembrive

▪ 15, Calvario

▪ 21, Zamáns

▪ 27, San Andrés de Comesaña

▪ 28, Liñares San Miguel

• O Conde Pose e a tradición Celta (teatro musical familiar)

▪ 7, Fragoselo

▪ 10, Matamá

▪ 13, Praza da Pedra

▪ 17, Teis

▪ 18, Valladares

• Laia aprendiz de mago (espectáculo de magia infantil)

▪ 13, Praza Independencia

▪ 17, Castrelos

▪ 18, Teis

▪ 19, Praza da Miñoca

▪ 20, Navia

• Mago Rei Midas (magia infantil)

▪ 10, Navia

▪ 12, Calvario

▪ 19, Teis

▪ 31, Praza da Pedra

• Rosalía unha vida (teatro musical para familias con piano y violín en el escenario)

▪ 11, Saiáns

▪ 13, Valladares

• A historia da rata e do pirrata (teatro musical para público familiar)

▪ 11, Lavadores

▪ 15, Navia

▪ 16, Sárdoma

▪ 18, Fragoselo

▪ 20, Beade

• Ummm, unha comedia musical para chupar os dedos (teatro musical para familias)

▪ 14, Torreiro de Coia

▪ 15, Matamá

▪ 16, Cabral

▪ 23, Castrelos

▪ 26, Valladares

▪ 27, Sárdoma

• XVII Festival Folclórico Internacional – 20:30h

▪ 17, Pau de Navia

▪ 18, San Andrés de Comesaña

▪ 19, Praza do Berbés

▪ 24, Parque de Castrelos

▪ 25, Porta do Sol

▪ 26, Liñares San Miguel

• Bambolina (espectáculo infantil)

▪ 20, Zamáns

▪ 22, Fragoselo

▪ 29, Valladares

▪ 30, Praza Independencia

• Cantos, contos e outras animaladas (espectáculo infantil)

▪ 21, Castrelos

▪ 22, Praza da Miñoca

▪ 23, Praza da Independencia

▪ 24, Navia

▪ 25, Teis

• Top manta (teatro familiar)

▪ 26, Berbés

▪ 27, Calvario

▪ 28, Bouzas

▪ 30, Cabral

▪ 31, Bembrive

• O Bardo Abelardo (espectáculo infantil)

◦ 5, Praza Miñoca

◦ 7, Calvario

◦ 10, Lavadores

◦ 12, Castro (rotonda de la cima)

◦ 14, Mercado de Teis

◦ 19, Beade

• A Saco Circo Show (espectáculo de circo y teatro)

◦ 11, Bembrive

◦ 14, Matamá

◦ 17, Torreiro de Coia

◦ 19, Bouzas

◦ 23, Praza da Pedra

• Horario:

▪ Todas estas actuaciones son a las 20:30h de la tarde, salvo las de Algarabía, que son a las 20:00 horas

_______________

• Más actividades infantiles se celebrarán antes, a las 19:30 horas

• Contos nas orellas

▪ 1, Centro comercial Coia 4

▪ 4, Cabral

▪ 11, Saiáns

▪ 19, Praza da Miñoca

▪ 20, Beade

▪ 22, Verbum

▪ 25, Teis

• Regresar aos contos

▪ 3, Valladares

▪ 5, A Miñoca

▪ 6, Torreiro de Coia

▪ 7, Calvario

▪ 9, Verbum

▪ 10, Matamá

▪ 12, Lavadores

▪ 14, Mercado de Teis

• O segredo do tendal

▪ 4, San Andrés de Comesaña

▪ 7, Matamá

▪ 8, Verbum

▪ 9, Torreiro de Coia

▪ 18, Teis

▪ 25, A Miñoca

▪ 27, Sárdoma

▪ 29, Valladares

▪ 31, Cabral

• Canta forte, conta piano

▪ 5, Valladares

▪ 16, Sárdoma

▪ 17, Teis

▪ 19, Bouzas

• As Maimiñas – Viaxar no viaxei porque na casa quedei

▪ 6, Cabral

▪ 17, Castrelos

▪ 18, Navia

▪ 21, Castro (rotonda de la cima)

▪ 22, Fragoselo

▪ 26, Valladares

• Barafunda – Xan nas ondas

▪ 10, Navia

▪ 13, Valladares

▪ 23, Verbum

▪ 27, Calvario

• Cé, Orquestra Pantasma – A xogar, cantar e bailar

▪ 11, Lavadores

▪ 12, Castro (rotonda de la cima)

▪ 14, Torreiro de Coia

▪ 18, Fragoselo

▪ 19, Beade

▪ 29, Matamá

▪ 30, Cabral

• Cantos, contos e outras animaladas

▪ 16, Verbum

________

• Actividades para público adulto después, a las 21:30h, una vez hayan finalizado las actuaciones de las 20:30 horas

• Regueifas (Alba María, Luis Lobariñas, Josinho e Kike)

◦ 7, Fragoselo

◦ 10, Lavadores

◦ 11, San Andrés de Comesaña

◦ 13, Praza da Pedra

◦ 16, Cabral

◦ 23, Plaza Independencia

◦ 26, Berbés

◦ 28, Calvario

◦ 31, Bembrive

• Slam (espectáculo de poesía e piano con Silvia Penas, Iolanda Zúñiga e Xabier Xardón

◦ 12, Calvario

◦ 15, Navia

◦ 28, Bouzas

◦ 31, Praza da Pedra

• Avelino González: Contos Vivos

◦ 18, Valladares

◦ 19, Teis

◦ 20, Zamáns

◦ 21, Castrelos

◦ 22, Praza da Miñoca

◦ 24, Navia

◦ 30, Praza Independencia

• Xurxo Mariño e Luis Sampedro (19:30)

◦ 4 septiembre, Biblioteca Neira Vilas

◦ 11 septiembre, Biblioteca Neira Vilas

___________

• Programa Curiosidades Solita:

▪ combina conocimiento del patrimonio y música en directo los viernes de agosto y los dos primeros de septiembre

▪ El objetivo es generar redes de conexión entre artistas locales y el público

▪ Aforo máximo de 30 personas, por orden de llegada

▪ 20:30h, Conoce Villa Solita y nuestra historia.

▪ 21:00h, conciertos:

▪ 7 agosto, María (moi) Solita. Guitarra y voz

▪ 14 agosto, Miguel Fraile. Sitar

▪ 21 agosto, Marimba Shadow. Grupo de percusión

▪ 28 agosto, Brais Calles. Hadpan

▪ 4 septiembre, Pablo Paz y Gonzalo Lemos. Percusión y fagot

▪ 11 septiembre, Margarida Mariño. Violonchelo y electronics

• Centro de Interpretación del Mundo Romano (Toralla): Conectamos la recreación histórica con la música, de forma que el público es recibido y guiado por actores vestidos de época hacia el espectáculo musical.

▪ Serán 4 conciertos, todos los jueves del mes de agosto, 20:30h

▪ Aforo máximo de 120 sillas, por orden de llegada

▪ 6 y 13, Orquesta Vigo 430

▪ 20 y 27, Orquesta Clásica de Vigo

___________

• Programamos también 15 conciertos. En ellos actuarán un total de 39 artistas

• Todas las actuaciones serán a las 22h, entre el 21 de agosto y el 13 de

septiembre:

▪ 21 de agosto. Pablo LeSuite y Cómplices, en Porta do Sol

▪ 22 de agosto. Fon Román, Amaro Ferreiro y Frans Banfield, en Liñares (SanMiguel, torreiro festa)

▪ 23 de agosto. Woyza y Baby Katze, y Broken Peach, en el torreiro de Coia

▪ 27 de agosto. Lorena Freijeiro, Sabela Cereijo, Isga Collective y Xardín desordenado, en Lavadores, torreiro fiesta

▪ 28 de agosto. Villanueva, Eladio y Santi Araujo, en el Pau de Navia

▪ 29 de agosto. Margarida Mariño y la Coral Casablanca, en parque de laRiouxa

▪ 30 de agosto. Aphonic y Soul Jacket, en Candeán, nuevo espacio ocio y fiestas

▪ 3 de septiembre. Coro Koda, Tony Lomba, Sara Peral y Frankie Valencia, en Sárdoma, al lado de la iglesia

▪ 4 de septiembre. Cuarteto Caramuxo y Son Trío, en Praza do Berbés

▪ 5 de septiembre. Juanjo Rodal, La buena vida y Le Barluthiers, en Cabral,torreiro fiesta

▪ 6 de septiembre. Mitic y Black Stereo, en Matamá, torreiro fiesta

▪ 10 de septiembre. AFF, Maryland e Isius, en Beade, torreiro fiesta

▪ 11 de septiembre. Óscar Avendaño, Family Folk e Indy Tumbita, en Bembrive, explanada centro cultural

▪ 12 de septiembre. Presumido, Maldito Murphy y Sótano de Babel, en la alameda de Bouzas

▪ 13 de septiembre. Tony Lomba y The Bandets, en Zamáns, torreiro fiesta