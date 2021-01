Vigo proxecta unha planta de hidróxeno verde no polígono de Balaídos

Vigo lanza a súa proposta industrial para producir hidróxeno verde dentro de catro anos. A sede de Bouzas da Zona Franca de Vigo acolleu este xoves a presentación do proxecto, da man do seu delegado, David Regades, da presidenta da Deputación, Carmela Silva, e do director xeral de Energylab, Juan Ignacio Rodríguez Fernández-Arroyo, ademais do alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Energylab exerce de asesor técnico dun proxecto pilotado polo Consorcio da Zona Franca, que prevé implantar no polígono de Balaídos unha factoría de hidróxeno verde que xeraría medio millar de empregos e podería operar a pleno rendemento en catro anos, no 2025, logo dun investimento de 10,1 millóns de euros. O Consorcio abonaría catro millóns de euros e se solicitarían os seis restantes a fondos europeos. Ao efecto, o ente estatal presentou ante o Goberno de España esta iniciativa, susceptible de participar no programa que presentará España ao Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, Next Generation EU. Regades explicou que a Zona Franca manifestou en decembro ao Ministerio de Transición Ecolóxica o interese vigués por optar a financiamento da Unión.

A planta xeraría e subministraría hidróxeno verde a partir de enerxía solar, para dar servizo ao sistema loxístico das dez empresas instaladas no polígono de Balaídos -incluída PSA- e tamén aos servizos municipais de transporte público colectivo e de recollida de residuos. O destino do hidróxeno renovable sería unha frota integrada por 60 carretillas das empresas do polígono de Balaídos, 10 camións de transporte de vehículos que realizan a ruta entre o centro de produción e a área portuaria, así como 10 camións de recollida de lixo do servizo urbano e 5 autobuses urbanos.

O consumo diario ascendería a 468 quilogramos de hidróxeno ao día, unhas 140 toneladas de hidróxeno renovable ao ano, que evitarían o consumo de 684.000 litros de gasóleo anuais que emitirían 1.875 toneladas de CO2, o mesmo que 340 trens Alvia Vigo-Madrid ou 120 voos Vigo-Madrid ou o percorrido anual de 35 autobuses urbanos.

O proxecto abre novas oportunidades de xeración de emprego sostible e de actividade económica. A estimación de emprego neste proxecto é de 500 postos entre directos e indirectos en todo o proceso, tanto na fabricación dos compoñentes, deseño da instalación e montaxe, como no transporte de hidróxeno, mantemento e subministración. A planta contaría cunha instalación fotovoltaica nas cubertas das naves do polígono de Balaídos, que producirían a enerxía primaria necesaria para converter a auga en hidróxeno, así como un sistema de xeración de hidróxeno (electrolizadores) e finalmente un sistema de acumulación e subministración de hidróxeno.

O hidróxeno renovable ou verde é unha solución sostible clave para a descarbonización da economía e para lograr a neutralidade climática no 2050, co obxectivo de crear unha economía verde de alto valor engadido. Aí xoga un papel importante a creación de “vales” ou “clústers” de hidróxeno onde se concentre a produción, transformación e consumo. A folla de ruta do Goberno prevé para 2030 unha capacidade instalada de electrolizadores de catro xigavatios, así como mobilizar 8.900 millóns de investimento e un 25% de consumo de hidróxeno na industria.

Nas intervencións durante a presentación, Regades asegurou que “Vigo se coloca á vangarda dos proxectos enerxéticos de Europa” con esta proposta, polo que “temos que presumir do talento nesta cidade”, e agradeceu o apoio de Energylab para facer realidade o proxecto. Pola súa banda, o director xeral de Energylab indicou que o sistema estará composto por sete electrolizadores de 60 metros cúbicos de produción por hora e unha xeración conxunta de hidróxeno anual de 140 toneladas. Tamén valorou que este proxecto atópese aliñado co Pacto Verde, enfocado no alcance a sustentabilidade.

Abel Caballero definiu este proxecto como “excepcional” para o ámbito tecnolóxico, organizativo e económico. Así, recalcou que permite que a cidade “se adiante” aos obxectivos europeos mediante un modelo sen emisións de gases de efecto invernadoiro e “extraordinariamente rendible”, dado que “abarata custos”. Adicionalmente, Carmela Silva destacou que esta iniciativa será un “referente” e confiou en que será avaliada de modo positivo polo Goberno. Tamén lembrou as consecuencias derivadas da pandemia, que xeraron a necesidade de “buscar solucións de futuro” baseadas no respecto ao medio ambiente, unha aposta por un novo modelo que xa forma parte do “presente”.