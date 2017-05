VIGO: De pura mierda!

93 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Cabalgata 10 – Depuradora 0, este podería ser o resultado dun partido empeñado en converter Vigo en Disneylandia, máis non pensen que vai ser gratis, as bromas páganse e a Ría de Vigo xa debe ser o gran sumidoiro desta pura merda que botamos a mans cheas (coma caramelos de cabalgata!).

Unha obra con máis dun ano de retraso e que, semella, non ser capaz de depurar nada logo de gastar 185 millóns coa mesma alegría que incompetencia.

Claro que en Vigo os “retrasos” son norma: Casa do Patín en Bouzas (licitada de urxencia segue agardando apertura!) a famosa Leira-Parking do Cunqueiro aínda non viu a luz, agás que lle poñan un dinoseto non se mira nada no horizonte.

Pero como dí o alcalde os viciños deberan protestar contra o parking privado e non reclamar un bus dende Teis, non vaia ser que pensen que en Vigo a xente non ten coche… ou moto por 1,10 euros ao ano aparcamos enriba das beirarrúas gratis!

Vivimos nunha Cidade Fermosa! Que non fai nada para solucionar a depuración das súas augas residuais (manía falar sempre da merda!)

Cando comecen a aparecer enfermidades da pel (xa dabondo) e cando a ría -ouro de vida- toque badaladas a morte por residuos fecais, entón tamén será culpa de Feijoo e da Xunta… e nada será competencia da Alcaldía ou da Deputación, agás traspasar o tema á nova vedette da Área Metropolitana que vai camiño dos tribunais para ser outra longa noite de pedra coa maior ledicia de tanta incompetencia!

Eles andan de Cabalgata…