Vigo reclama de novo á Xunta o bus ao aeroporto tras acadar cifras turísticas de récord

Connect on Linked in

Vigo rexistrou en abril o mellor dato de recepción de turistas desde o ano 2006, exceptuando o 2017, a pesar de que a Semana Santa coincidiu no mes de marzo. O concelleiro Jaime Aneiros informou este venres en rolda de prensa de que o pasado mes de abril chegaron á cidade 35.000 turistas y rexistráronse 66.500 pernoctaciones, polo que insistiu na necesidade de que a Xunta de Galicia subvencione o autobús ao aeroporto tal e como fai en Santiago.

O pasado mes de abril, o turismo estranxeiro creceu na cidade de Vigo un 11% sobre o mesmo mes do año pasado e as pernoctas aumentaron un 22%. Jaime Aneiros informou tamén de que o turista estranxeiro chega á cidade a través do aeroporto de Vigo, polo que converte en imprescindible unha boa comunicación viaria entre a cidade e Peinador.

O Concello de Vigo ampliou desde abril os horarios da liña do autobús urbano ao aeroporto para atender así aos viaxeiros do último enlace aéreo con Madrid. “Esiximos que a Xunta de Galicia cumpra coa súa competencia y poña en marcha un autobús directo entre a cidade e o aeroporto”, explicou o concelleiro.

Aneiros lembrou que o pasado 5 de setembro de 2016, tal e como solicitaron, foron enviadas á Xunta as observacións ao convenio de transporte ao aeroporto para que Vigo poida contar cunha subvención ao transporte similar á que ten Santiago, cun importe 340.000 euros.

“Acordáramos unha achega de 346.000 euros para os 16 meses de vixencia do convenio, pero ante a falta de resposta, o 26 de maio de 2017 enviamos unha carta á conselleira de Infraestruturas reclamando a firma do convenio e esta carta aínda non foi contestada e non soubemos nada máis da Xunta”, sinalou.

O pasado 5 de abril o grupo municipal socialista presentou unha moción que foi aprobada (coa abstención do PP) reclamando a tramitación do convenio.