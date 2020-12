Vigo recoñece deficiencias na rede de saneamento

Ecoloxistas en Accion celebra que o Concello de Vigo recoñeza as deficiencias no seu sistema de depuración de rufallos como así reflictese no informe municipal “Análise das necesidade de investimento en infraestructuras para a xestión do ciclo integral da auga”.

A organización demanda ao Concello de Vigo que acometa sen demora as actuacións necesarias, marcadas no seu propio informe municipa, para solventar as verteduras de refugallos sen tratar á ría de Vigo.

Na análese de necesidades realizada recoñecese a urxencia de actuar no EDAR de Teis. Unha estación depuradora dunha capacidae totalmente insuficiente que soporta uns caudais moi superiores aos previstos cando foi deseñada. Estímase para os traballos de mellora do equipamento da EDAR de Teis un investimento de 700.000 euros básicamente para actualizar os equipos para a desinfección da planta así coma os niveis de control sobre os parámetros de vertido.



O informe detalla que na rede de Vigo están rexistrados 72 puntos de alivio que, ao estar insertados nunha rede de tipo unitario, e dada a falta de capacidade para facer fronte a episodios de precipitacións, entran en servizo con frecuencia durante os períodos de chuvia. No propio informe sinálase a necesidade de adaptación destes puntos de alivio dotandolos de sistemas de pretratamento para limitar a contaminación por sólidos grosos e flotantes. Tamén é necesario instalar tanques de tormenta que permitan reter as primeiras augas de chuvia, máis contaminadas.

Ecoloxistas en Acción recalca que debe acometerse a eliminación de todas as verteduras subsanando as deficiencias da rede de saneamento. Segundo o informe as periódicas campañas de inspección da rede teñen detectado a existencia de algúns puntos de verteduras sistemáticas para o que demandan un investimento necesario de 1.717.000 euros. Entre as actuacións máis urxentes destacan puntos negros como en Cabral (rúa Fontiñas) ou Teis (r/ Xorxa, r/Arnela, contorna do río Paraixal).

Outro punto negro é o colector de marxe do río Lagares. O informe sinala que resulta igualmente necesario dotar ao colector de marxe de ría de tanques de tormenta que permitan reter as primeiras augas de chuvia (máis contaminantes) e laminar os excesos de caudais, limitando os alivios ao medio e os riscos de inundación.

Tamén compre a renovación do colector marxe de ría que discorre paralelo ao borde marítimo dende Guixar (r/ Xulián Estévez) ata a EDAR do Lagares, recollendo no seu percorrido os principais colectores de saneamento do casco urbano. É urxente actuar para subsanar a falta de capacidade deste colector o que provoca verteduras de refugallos sen tratar á ría cando se producen episodios de chuvias.

Ecoloxistas en Acción agarda que o informe realizado serva de folla de ruta para o goberno municipal resolva as graves deficiencias da rede de saneamento municipal e non quede nunha mera escusa para aplicar un incremento tarifario. As augas residuais sen tratar reducen a cantidade de osíxeno e afectan á proporción de nutrientes, provocando un crecemento excesivo de algas e outras plantas, o que afecta negativamente á fauna e flora do ecosistema acuático no que se verten. Como resultado, prodúcese un impacto moi negativo sobre o valioso ecosistema costeiro que afecta tamén a actividades produtivas como a pesca e o marisqueo.

Ademais, existe o perigo de propagación de substancias tóxicas e/ou patóxenos contidos nestas augas, procedentes principalmente do tractos intestinais, que poden provocar a transmisión de enfermidades. Non debemos esquecer que a auga segue un ciclo, polo que os contaminantes que botamos ao mar, ademais de pasar a formar parte das cadeas tróficas, poden volver aos cursos da auga doce dos que se abastece a poboación As verteduras incrementanse coas chuvias torrenciais debido a falta de canalización separada para pluviais nunha boa parte da rede de saneamiento. Ecoloxistas en Acción demanda ao Concello de Vigo que complete a rede con separativa o antes posible, que subsane todas as deficiencias advertidas no informe eque manteña unha vixiancia activa para corrixir fallos no sistema.