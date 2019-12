Vigo rexistrou este ano un aumento das pernoctacións dun 11,47% respecto a 2018

No mes de novembro Vigo albergou 65.668 pernoctas, unha cifra que se eleva ás 859.590 no acumulado do ano e que supón unha suba dun 11,47% respecto a 2018, un ano no que xa houbo rexistros “espectaculares”. Son niveis de ocupación “récord” desde que hai datos do INE, dixo Caballero, engadindo que Vigo aportou o 41% dos visitantes que pasaron durante o pasado mes pola provincia de Pontevedra.

O rexedor trasladou estes datos a un nutrido grupo de hostaleiros e comerciantes da cidade cos que mantivo un encontro no MARCO para felicitalos pola súa labor durante estas datas.