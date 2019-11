Vigo saiu á rúa en solidariedade con Bolivia e a democracia

Vigo saiu a rúa no día de onte ás 20:30 horas en apoio ao pobo boliviano. Os manifestantes insistiron en que o acontecido en Bolivia responde á definición de golpe de Estado, xa que o presidente lexítimo, Evo Morales, foi forzado polas forzas armadas a deixar o poder. Ao tempo, vulneráronse as normas legais para a sucesión, todo no medio dunha espiral de violencia e represión armada de calquera tipo de protesta.