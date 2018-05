Vigo, “sen resposta” á conexión de Buenos Aires coa autopista

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

O Ministerio de Fomento, revelou este luns Abel Caballero, publicou no Boletín Oficial do Estado do pasado sábado o enlace entre a autopista coa Cidade da Cultura, a “obra de conexión dunha parte de Santiago coa autopista” por valor de 2,3 millóns pagados por Fomento, despois de que a Xunta de Galicia fixese fronte ás expropiacións.

Pola contra, asegurou o alcalde, “en Vigo seguimos sen ter resposta á conexión de Buenos Aires co centro da cidade a través da autopista”, e ademais de ter en obras en acabar a A55 e a AP9, “coa peaxe subida”. Abel Caballero censurou que “claro que hai varas de medir completamente distintas” por parte das citadas administracións.