Vigo será el único puerto del mundo que participará en un evento al más alto nivel sobre ciudades verdes

El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique C. López Veiga, participará esta tarde en un evento virtual sobre ciudades verdes organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con motivo de la 75º sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Se trata de un evento al más alto nivel que tendrá lugar desde las 18.00 y hasta las 20.00 horas de hoy y que contará con la participación, entre otros, del Director General de la FAO; diversos directores generales de las Naciones Unidas; el presidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo; así como varios alcaldes a nivel internacional, como el alcalde de Nueva York (EEUU); el Alcalde de Guangzhou (China); el Alcalde de Medellín (Colombia); el Alcalde de Milán (Italia); la Alcaldesa de Montreal (Canadá); el Alcalde de Port-au Prince (Haiti); el Alcalde de Quelimane (Mozambique); el Alcalde de Sao Paulo (Brasil); y la Alcaldesa de Tunis (Túnez).

Un cartel internacional en el que Vigo será el único puerto del mundo. Durante la intervención de apoyo a la iniciativa “Green Cities” de la FAO, el máximo responsable portuario destacará el papel relevante que juegan los “Puertos Azules” para conseguir que las ciudades sean “Verdes”, con iniciativas como el recientemente galardonado a nivel mundial “Peiraos do Solpor” o la estrategia de cambio climático que está llevando a cabo el Puerto de Vigo.

Apoyo a la iniciativa de “Ciudades Verdes”

La FAO escogió al Puerto de Vigo para dar testimonio de apoyo a la iniciativa “Ciudades Verdes” por el esfuerzo llevado a cabo en los últimos años en su estrategia de “Puerto Azul”, así como por sus iniciativas de lucha contra el cambio climático y potenciación de la biodiversidad marina en sus dársenas. Adicionalmente, el Puerto de Vigo también busca la integración del puerto con la ciudad, mejorando y construyendo espacios para los ciudadanos. Las medidas “verdes” que permitirán la reducción del impacto ambiental del puerto y, en muchos casos, potenciar su impacto positivo, contribuirán, sin duda, a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

En su testimonio, el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo resaltará la necesidad de fomentar no solo las “Ciudades Verdes”, sino también los “Puertos Azules”. Para Lópex Veiga: “ambos deben definir un modelo estratégico sostenible conjunto dirigido a convertirse en espacios de crecimiento sostenible, con líneas de trabajo en armonía, con el fin último de asegurar un desarrollo socioeconómico sostenible y el bienestar de los ciudadanos”. De este modo, mostrará su total apoyo y alineación con la iniciativa de la FAO “Green Cities”.

El testimonio de apoyo del presidente portuario en este foro se produce tras la invitación cursada por la propia FAO, y tendrá lugar durante la intervención de la Directora General adjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Maria Helena Semedo, a partir de las 19.30 h. de hoy viernes.

El evento virtual “Green cities to build back better for SDGs – A new powerful venture” (Ciudades ecológicas para reconstruir mejor en base a los ODS), está organizado por la propia FAO y quiere ser un punto de partida del Programa de Acción de Ciudades Verdes de la FAO. Una nueva iniciativa centrada en las ciudades pequeñas, intermedias y metropolitanas, con el objetivo de mejorar el bienestar de las personas mediante una mayor disponibilidad y acceso a los productos y servicios que proporcionan los espacios verdes, incluidos la silvicultura, agricultura y sistemas alimentarios sostenibles urbanos y periurbanos.

Este evento de altísimo nivel contará, además, con testimonios de ciudades metropolitanas, intermedias y pequeñas de todo el mundo alienadas con la Iniciativa de Ciudades Verdes de la FAO.