Vigo terá máximo protagonismo no Rallye Rías Baixas, con tramos no Castro e no monte Alba O alcalde de Vigo, Abel Caballero, acompañado de Chema Rodríguez, promotor e patrocinador, o presidente da Federación Galega de Automobilismo, Iván Corral, e do piloto Alberto Meira ademais do histórico Beny Fernández, anunciou unha nova edición do Rallye Rías Baixas para o Día das Letras Galegas e o sábado 18 de maio.