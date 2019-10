Vigo únese a campaña de Cerveceros de España para fomentar o consumo sen alcol

A Praza do Rei de Vigo foi o escenario este xoves da presentación da campaña “Na estrada, cervexa SEN” que chega da man de Cerveceros de España co obxectivo de trasladar mediante mensaxes claras que o alcol e a condución son incompatibles.

A campaña, que conta co apoio da DXT e doutras 17 institucións, como o Concello de Vigo, contou coa presenza do alcalde, Abel Caballero, que quixo sumar o seu apoio á iniciativa. Este quinto roteiro do ano levará ao grupo de moteiros a percorrer diferentes localidades Galicia, partindo desde Vigo.

Coincidindo coa fin de semana do Día de Todos os Santos, que se celebra este venres 1 de novembro, os moteiros iniciarán un roteiro que os levará polas rúas de Vigo e Bayona o xoves; e Pontevedra e Santiago de Compostela o venres.

Abel Caballero, xunto a Jacobo Olalla, director xeral de Cervexeiros de España, e Ramón Pradera, portavoz dos embaixadores moteiros, puxeron o foco no importante de contar con alternativas seguras á hora de conducir e na colaboración entre todo tipo de institucións para concienciar.

A presentación contou tamén contou co apoio de representantes da Confederación Nacional de Autoescolas (CNAE) e Stop Accidentes, aliados clave para a campaña. Os moteiros convidarán, durante estes días festivos de roteiro por terras galegas, a unha cervexa sen alcol a todos aqueles condutores que se crucen no seu camiño, aproveitando o momento para incidir na importancia de non tomar alcol cando se vai a conducir calquera vehículo.

Antes de comezar o roteiro, o Concello de Vigo quixo demostrar o seu compromiso coa campaña e as mensaxes de concienciación que os distintos embaixadores van representar por toda a provincia. Así, durante o comezo da acción, os diferentes implicados puideron expoñer a súa visión ante este obxectivo común da campaña.

Seguindo a liña da concienciación, Jacobo Olalla destacou que “é importante concienciar de maneira positiva de que o alcol e a condución non son compatibles. Isto levámolo facendo durante anos nesta campaña, reforzando estas mensaxes propoñendo unha alternativa segura ao volante como é a cervexa SEN. Os datos do noso país aválannos: somos o país que máis cervexa sen produce e consome en Europa, polo que esta alternativa permítelles seguir gozando”.