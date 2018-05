Vigo xa aplica a sentenza da plusvalía e desde 2017 houbo 11.000 liquidacións con cota cero Caballero explicou esta mañá que desde 2017, os contribuíntes que demostran que non teñen plusvalía cando venden un inmoble non pagan o imposto cando realizan a autoliquidación. Deste xeito, Vigo aplica xa a sentenza do Tribunal Constitucional que anulaba parcialmente este imposto municipal.