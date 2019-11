Vigo xa está preparado para abrir este sábado as “mellores festas do Nadal de España”

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, deu conta este venres de toda a programación de Nadal que organiza o Concello. Este sábado, ás 20:30 horas, procederase ao acendido do alumeado cun acto na Porta do Sol. Ademais, desde o mediodía reabre ao tráfico a Gran Vía e paran as obras con motivo do Nadal.

“O Nadal en España empeza este sábado, cando Vigo acende as súas luces, somos a referencia e temos as mellores festas de Nadal de España”. O alcalde de Vigo, Abel Caballero, informou este venres de que xa está todo preparado para que mañá (20:30 horas) levarase a cabo en Porta do Sol o acto oficial do acendido do alumeado de Nadal.

O rexedor ofreceu unha rolda de prensa na que deu conta de toda a programación que o Concello de Vigo preparou paras as festas do Nadal de Vigo. Caballero precisou que a árbore de Porta do Sol volverá crecer, esta vez ata os 35 metros e desvelou que as catro cancións que soarán durante o seu espectáculo de luz e música -cada media hora entre as 18.30 e as 22.00 horas- serán ‘Happy Christmas’ de John Lennon, un tema de ‘Frozen 2’ e as bandas sonoras de ‘Piratas do Caribe’ e ‘O último mohicano’.

Pola súa banda, a bóla de Urzaiz elevarase ata os 12 metros de altura, o boneco de neve a 10 metros e a caixa de agasallo a 15 metros. Todo aquel que o desexe poderá entrar neles para admirar o seu espectáculo lumínico desde o interior ou facer fotos. Dous referentes para sacar instantáneas serán os dous photocall inaugurados este venres en Urzáiz 4 e na Pedra.

Así mesmo, Caballero precisou que a nova nora xigante abrirase o domingo ás 18.30 horas, que haberá un pequeno parque de atraccións xunto a ela, que se manterá o carrusel en Porta do Sol e que as zonas de xeo que haberá no Náutico e en Samil –aquí tamén haberá unha pista de karts- permanecerán dispoñibles ata o 26 de xaneiro.

Igualmente, manteranse actividades xa habituais como o café solidario ou o “flashmob” en Porta do Sol, a papanoelada moteira ou diversas actuacións musicais tradicionais, entre elas una da Coral Casablanca na árbore xigante.

Programación de Nadal 2019-2020