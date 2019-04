Vigozoo acolle un campamento de Semana Santa para nenos de entre 6 e 12 anos

Connect on Linked in

O próximo domingo 14 de abril remata o período para solicitar praza no campamento de Semana Santa que organiza o Concello nas instalacións de Vigozoo. A iniciativa, enfocada para nenos de entre 16 e 12 anos, inclúe saídas ao Parque Forestal de A Madroa e estenderase entre o 15 e o 17 de abril.

O alcalde deu conta da apertura do prazo de solicitude para participar no campamento que se organiza en Vigozoo os días 15, 16 e 17 de abril. Ata o próximo domingo todos aqueles interesados poderán inscribirse no teléfono 986267783 entre ás 9,30 e ás 13,30 h, ademais de poder acceder a máis información na páxina web municipal. A temática das actividades programadas xirará en torno ao cambio climático e o coidado do medio ambiente.