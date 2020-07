VigoZoo organiza actividades nocturnas de observación de estrelas

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, informou este mércores de que VigoZoo organizará todos os sábados, desde o 18 de xullo ao 29 de agosto, actividades especiais de astronomía e observación de estrelas. A prazas estarán limitadas a 25 persoas por día e o horario da actividade será desde as 22:00 ás 24:00 horas.

Se a meteoroloxía é adversa a actividade trasládase ao auditorio do Zoo -con capacidade para 82 persoas- onde levarase a cabo unha conferencia divulgativa. A temática da iniciativa será a filosofía StartLight, traxectoria dos astros e breve introdución ao funcionamento e manexo do telescopio e prismáticos. Ten un custe de 6 euros e para participar é necesario inscribirse no número de teléfono 986 26 77 83.