Aberto o prazo de inscricións da VII Carreira Solidaria pola Esclerose Múltiple

As inscricións para a VII Carreira Solidaria por a Esclerose Múltiple están xa abertas. O evento deportivo organizado pola Asociación Viguesa de Esclerose Múltiple (AVEMPO) terá lugar o próximo 27 de outubro ás 11:00 horas na Alameda Suárez Llanos (Bouzas). O rexistro dos participantes pode realizarse ata o próximo 23 de outubro na sede da entidade (Rúa Camilo Veiga, 44) e de forma dixital a través do portal de Laptime (https://laptime.es/carreras/viicarreira-solidaria-pola-esclerose-multiple/), empresa encargada do control técnico da carreira.

Tras a gran acollida do pasado ano, a Carreira Solidaria pola Esclerose Múltiple chega a súa sétima edición. Nesta ocasión, a Asociación Viguesa de Esclerose Múltiple busca a participación de 2.000 persoas repetindo a fórmula do 2018: dúas carreiras de 5 e 10 quilómetros e unha “andaina” de cinco quilómetros.

As 300 primeiras persoas en tramitar a inscrición na modalidade de carreira recibirán como agasallo unha camiseta técnica da carreira, que se lle entregará no momento da recollida do dorsal.

As 100 primeiras persoas en tramitar a inscrición na modalidade de “andaina”, recibirán pola súa banda unha mochila ou bolsa de tea.

PERCORRIDO DA CARRERA

A saída e a meta de a VII Carreira Solidaria por a Escleroses Múltiple estarán situadas na Alameda Suárez Llanos e percorrerá as rúas Pescadores, Eduardo Cabello, Av. Beiramar, Jacinto Benavente, Coruña e Tomás A. Alonso; sumando unha distancia total de cinco quilómetros. A carreira, de carácter competitivo e cronometrada, contará con dúas modalidades opcionais: 5 K (unha volta ao percorrido) e 10 K (dúas voltas ao percorrido). Ademais, o evento tamén ofrecerá unha “andaina” sen límite de idade en a que poderán participar menores acompañados dun adulto e todas aquelas persoas interesadas, que non poidan ou non queiran participar na carreira e opten por facer o percorrido andando. Tamén se habilitou un ‘Dorsal 0’ para todas as persoas que, sen participar en a carreira, queiran colaborar coa causa.