Visibilizar os síntomas invisibles da Esclerose Múltiple, obxectivo de AVEMPO no día mundial da enfermidade

A Asociación Viguesa de Esclerose Múltiple de Pontevedra ( AVEMPO), con motivo do Día Mundial de a Esclerose Múltiple ( EM), organiza diferentes actividades para concienciar a a sociedade sobre a situación das persoas que viven con esta enfermidade neurodexenerativa.

Por esta razón, o xoves 30 de maio instalará unha mesa informativa en cálea Príncipe nº2 desde as 16.30 ata as 20.30 horas. A mesa informativa ten como obxectivo visibilizar os síntomas de a Esclerose Múltiple e fomentar a comprensión de os mesmos a través de a participación en as actividades de sensibilización que se ofrecen. Como apoio para aumentar a visibilización do Día Mundial, ás 19.00 horas proxectarase un vídeo informativo sobre a asociación en a fachada led do edificio que fai esquina en as rúas Principe e Doutor Cadaval.

As actividades continúan o venres 31 pola mañá cunha visita organizada ao Club Hipico Herville en Mos, para todos os socios de Avempo, que ten por obxecto coñecer de preto as posibilidades rehabilitadoras e terapéuticas de a hípica.

A asociación tamén elixiu esta celebración para presentar a renovación de o seu logotipo e imaxe corporativa, máis fresca e adaptada á actualidade.

CAMPAÑA INTERNACIONAL “A miña EM INVISIBLE”

O Día Mundial de a Esclerose Múltiple está enfocado en os síntomas invisibles de a enfermidade. Os síntomas invisibles son aqueles que ou ben non ven, ou ben se perciben pero non se identifican como asociados a a Esclerose Múltiple: fatiga ou debilidade, dor, trastornos cognitivos, trastornos visuais, alteracións de a sensibilidade, dificultade ao tragar, etc. Son moi difíciles de comprender para os demais, pero poden condicionar seriamente a calidade de vida das persoas afectadas. Por iso é tan importante o seu coñecemento, xa que permite ao resto de a sociedade ofrecer un apoio máis eficaz en a xestión de a EM.

Baixo o lema “Non é necesario que vexas os meus síntomas de a Esclerose Múltiple para crerchos”, a campaña internacional “A miña EM Invisible”, lanzada por a Federación Internacional de Esclerose Múltiple ( MSIF), ten como obxectivo concienciar sobre estes síntomas invisibles de a Esclerose Múltiple e o seu impacto en a calidade de vida. A campaña dá voz a todas as persoas que viven con Esclerose Múltiple para que expliquen e compartan os seus síntomas invisibles, con o obxectivo de loitar contra as ideas equivocadas que se teñen sobre a enfermidade. Para maior repercusión están a utilizarse os hashtag #DiaMundialEM #MiEMinvisible #MyInvisibleMS

REIVINDICACIÓNS DAS PERSOAS CON ESCLEROSE MÚLTIPLE

Con motivo do Día Mundial de a Esclerose Múltiple, desde AVEMPO unímonos a a reclamación do resto de entidades de persoas afectadas de Esclerose Múltiple en España:

– Comprensión e recoñecemento de os efectos invisibles de a Esclerose Múltiple en os procesos de valoración de a discapacidade. O recoñecemento automático do 33% do grao de discapacidade con o diagnóstico de Esclerose Múltiple facilitaría o acceso a prestacións e recursos que mellorarían significativamente a súa calidade de vida.

– En o emprego, ademais de a protección que ofrezan as leis, é fundamental o compromiso de os empresarios para adaptar os postos de traballo e o cumprimento do 2% que esixe a lexislación en a contratación de persoas con discapacidade.

– Equidade no acceso a as prestacións sanitarias públicas, principalmente en o referente ao tratamento farmacolóxico que precise cada persoa con Esclerose Múltiple, en todas as CCAA e en todos os centros hospitalarios.

– Garantir o acceso a un tratamento rehabilitador integral, personalizado, gratuíto e continuado, en todas as CCAA, reforzando o papel das organizacións de pacientes neste campo.

– A Esclerose Múltiple constitúe a primeira causa de discapacidade non sobrevinda en poboación nova en o noso país. Hoxe en día non se coñece que causa esta enfermidade nin tampouco o seu cura. É urxente atopar novas opcións terapéuticas que permitan retardar ou frear o avance de a enfermidade pero o investimento público en investigación en España só alcanza unha mínima parte de o que invisten outros países europeos.

QUE É AVEMPO?

A Asociación Viguesa de Esclerose Múltiple de Pontevedra ( AVEMPO), nacida en 1996, é unha entidade sen ánimo de lucro que ten por obxectivos axudar, informar e mellorar a calidade de vida de os afectados de Esclerose Múltiple e a súa contorna. Como socios de AVEMPO, todos os afectados de EM de a provincia contan con un espazo onde centrar a procura de solucións e compartir as súas preocupacións con outras persoas con a mesma enfermidade. Na sede de a asociación, eixo do noso labor, todos os socios que o precisan e desexan poden obter información e beneficiarse de os servizos que ofrece AVEMPO: fisioterapia, logopedia, psicoloxía, terapia ocupacional, traballo social, ioga, pilates e pintura.

QUE É A ESCLEROSE MÚLTIPLE?

A Esclerose Múltiple ( EM) é unha enfermidade crónica, autoinmune e dexenerativa do Sistema Nervioso Central que afecta o cerebro e a a medula espinal. É unha das enfermidades neurolóxicas máis comúns entre a poboación de 20 a 30 anos, con máis de 47.000 persoas afectadas en España, 600.000 en Europa e 2.500.000 en todo o mundo. Trátase de a segunda causa de discapacidade neurolóxica en adultos novos e afecta predominantemente a as mulleres. A a EM coñécella tamén como ‘A enfermidade das mil caras’, xa que presenta múltiples manifestacións e afecta a cada persoa de forma diferente. En a actualidade descoñécese a causa de a enfermidade, polo que non existe aínda unha cura, pero si varios tratamentos modificadores do curso de a patoloxía.