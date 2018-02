Visitas guiadas pola localidade de Redondela

Connect on Linked in

A Concellería de Turismo de Redondela creou unha nova sesión de visitas para dar a coñecer o pasado histórico da cidade. As mesmas serán levadas a cabo por guías profesionais e son de carácter gratuíto. Todas elas buscan ofrecer un punto de vista diferente, polo que cada percorrido discorrerá por un lugar alternativo. En canto á duración, estímase que dure entre 60 e 90 minutos cada sesión. Unha camiñada suave que dará comezo sempre desde a oficina de turismo, onde se convoca á xente 15 minutos antes de cada saída.

As visitas comezan o sábado 3 de febreiro. Unha sesión nocturna programada para as 21 horas da tarde para crear un ambiente máis misterioso e bucólico e ver a localidade desde un punto de vista diferente.

A seguinte sesión é o domingo día 4, neste caso ás 19:30 horas e leva por nome “A vila de Redondela”. Xa, á semana seguinte, á mesma hora está programada para o sábado a “Redondela medieval”. O domingo 10 pola súa banda, busca dar a coñecer a “Redondela moderna”.

Á espera de crear máis visitas para os seguintes meses, as inscricións poden realizarse chamando ao concello ou ao teléfono que ofrecen no apartado de turismo .

Visitas ao cemiterio dos Eidos

Ademais das xa publicadas, o concello tamén preparou visitas específicas polo cemiterio dos Eidos. Un dos cemiterios con máis historia da provincia cunha arquitectura que vai desde o neogótico ata o romanticismo. En total realizaranse 6 visitas ata o mes de abril como indican desde a propia canle Redondela TV. De carácter gratuíto, neste caso o límite de prazas é de 25 persoas, esgotándose rápido a primeira sesión planificada para o día 3 de febreiro.

Visitas ao Monte Penide–Meirallo Prehistórico

Fóra do núcleo urbano, o concello tamén posúe as súas propias xoias, en moitos casos en forma de legado arqueolóxico, como o parque arqueolóxico que se acubilla baixo o nome de Monte Penide Prehistórico. Parque que discorre por varios montes ata penetrarse e compartir un espazo arqueolóxico con Vigo, principalmente co do Vixiador.

Nel pódense localizar moitas mámoas ben coñecidas como a Mámoa do Rei e outras decenas que para a maioría das persoas pasarán desapercibidas. Para esta tempada xa se programaron citas desde febreiro ata abril. A primeira delas o domingo 4 de febreiro ás 10 da mañá. Discorrerá ao redor de Coto Fenteira onde está situado o denominado “mellor banco do mundo”. A saída será desde o merendeiro da Poza da Lagoa.

A seguinte planificada será o 4 de marzo. Ten como obxectivo visitar as mámoas do norte da Necrópole de Chan das Formigas (Cabeiro), mentres que a do 8 de abril transcorrerá polos muíños do río Fondón (Trasmañó). A información de contacto pódese obter na súa páxina de Facebook , ou na da concellería de cultura ou na de Citanía Galicia.

Centro de Interpretación Meirande

Para as persoas que estean interesadas en máis visitas pola historia de Redondela, o Centro de Meirande, que recolle os vestixios da Batalla de Rande, acaba de publicar o seu novo horario, de martes a venres de 10 a 14 h e os sábados e domingos de 11 a 13 e de 17 a 19 horas. Máis información no seu contacto de Facebook .