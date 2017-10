O Viso celebra un festival musical este sábado

Connect on Linked in

A Sociedade Cultural do Viso organiza o vindeiro sábado 7 de ouubro a partir das 17:00h no torreiro da Gándara, xunto o campo de fútbol da parroquia, un festival musical a par de xogos tradicionais para os asistentes. Outubro en Festa é o nome deste evento que se enmarca dentro das actuacións do convenio interparroquial da Concellería de Cultura. A actividade festiva é aberta a tódolos públicos. Contarase con xogos tradicionais durante toda a tarde e a velada estará amenizada por diversas formacións artísticas do Concello: