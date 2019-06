Vithas evita a emisión de 1.630 toneladas de CO2 nun só ano, equivalente a plantar máis de 5.400 árbores

No caso do Hospital Vithas Fátima, de Vigo, o compromiso do Grupo coa protección do medioambiente traduciuse nunha redución das emisións de CO2 de 85 toneladas, equivalente a plantar 285 árbores. Iso foi posible grazas a que o gasto eléctrico recortouse nun 7,47% e o de gas nun 0,19%, similar ao consumo enerxético de 1.723 estancias hospitalarias.