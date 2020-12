Vitrasa dille ao comité que non vai abonar a paga extra de decembro por falta de pago do Concello de Vigo

A concesionaria do servizo de transporte urbano do Concello de Vigo comunicoulle hoxe ao comité de empresa que non vai abonar a paga extraordinaria do mes de decembro -cuxo ingreso debera producirse este martes día 15- mentres o Goberno local non lle pague os dous millóns de euros do canon municipal que tiña que abonarlle este mes. A dirección de Vitrasa xa adiantou tamén que de persistir esta situación tampouco poderá facerlle fronte á próxima nómina, que tería que abonar a comezos do mes que vén.