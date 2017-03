Vivendas de uso turístico en Cangas do Morrazo

108 COMPARTIDOS Facebook Twitter

A Concelleira de Medio Ambiente e Turismo ven de pronunciarse sobre o novo decreto de regulación de vivendas de uso turístico.

Tras varias reunións coa veciñanza que conta con vivendas de uso turístico, Tania Castro, concelleira de medio ambiente e turismo, expoñe unhas cuestións básicas que se veñen repetindo en tódalas reunións.

O Rexistro dunha vivenda de uso turístico, na delegación de Pontevedra da Axencia de Turismo de Galicia, non se poderá efectuar ata o 10 de maio do 2017, día a partires do que deberán presentar o documento “Declaración responsable” que se lles solicita.

Para este rexistro, a persoa propietaria deberá cubrir o modelo que a Xunta de Galicia realice e que o concello de Cangas porá a disposición das persoas interesadas en canto sexa facilitado, e pagar unha taxa de inscrición á Xunta de 56,26 €.

Tania Castro di que só deberá inscribirse a veciñanza que teña unha vivenda que queira alugar por períodos de menos de 30 días e a vaia a alugar dúas ou máis veces ao ano. Todas aquelas persoas que aluguen unha vivenda por períodos maiores de 30 días non se inscribirán neste rexistro e rexeranse pola Lei de Arrendamentos Urbanos como ata o de agora.

De carácter obrigatorio para todo aquel veciño ou veciña que se inscriba:

A vivenda debe estar amoblada co equipamento mínimo necesario, estar limpa e ter calefacción se o aluguer se vai a producir entre outubro e maio.

Ter un seguro de responsabilidade civil que cubra os riscos do usuariado. Este seguro, habitualmente, xa está integrado no seguro habitual de vivendas. Recoméndase a cada veciño e veciña que o consulten co seu axente de seguros.

Dar parte á Garda Civil dos viaxeiros/as que se aloxen na vivenda.

Ter un número de teléfono habilitado 24 horas (atención de incidencias) e contar con follas de reclamacións.

Dispoñer da seguinte documentación mínima:

DNI da persoa arrendadora.

Escritura de propiedade da vivenda.

Licenza de primeira ocupación.

Dado que varias vivendas non contan con este documento (simplemente porque no momento de construción non se redactaban) a persoa propietaria que non teña licenza de primeira ocupación deberá solicitar no concello un “Informe de vivenda que non está cualificada como ilegal polo concello a efectos urbanísticos”, documento que conta cun custe de 65,07€ e solicítase mediante instancia dirixida ao departamento de urbanismo.

A concelleira entende as incomodidades que esta regularización pode ocasionar para a veciñanza e queda a disposición, tanto mediante citas presenciais no concello de luns a venres de 12:00 a 14:00 horas, como por e-mail en t.castro@cangas.gal ou medioambiente@cangas.gal.

“Dende a concellaría faremos todo o que estea nas nosas mans para facilitar que a nosa veciñanza siga alugando as súas vivendas con uso turístico. Estes alugamentos son esenciais para o desenvolvemento económico e turístico de Cangas e temos que ter a capacidade, como conxunto, de proporcionar ao visitante o máis amplo abano de posibilidades”, engade Tania Castro.



