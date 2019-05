Voces polo litoral de Teis organizan unha xornada de limpeza na praia da Lagoa

Print This Post

Co motivo da celebración do día mundial do medio ambiente (5 de xuño) e o día mundial dos océanos (8 de xuño), organizamos unha nova limpeza de praias en Teis, como xa levan facendo nos últimos anos.

Este ano a limpeza será o domingo día 2 de xuño na praia da Lagoa, ás 10 da mañá.

Desde o colectivo manifestan que quedades convidados a participar.

IMPORTANTE!

Para a limpeza tedes que levar luvas. calzado e roupa cómodos e se fai sol, unha gorra e protección solar Almorzade ben porque tentaremos limpar a praia da Lagoa a da Fábrica e a da Manquiña.

Teis ten praias!