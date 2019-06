Connect on Linked in

Este sábado, día 15 Voces polo litoral de Teis fará unha xornada máis de elminación de acacia moura no monte da Guia.

Nesta ocasión, colaborarán con eles as asociacións e colectivos que aparecen nomeados no cartaz que acompaña a este anuncio.

Xuntarémonos no aparcadoiro do monte da Guia as 09:30 h e remataremos as 13:00 h