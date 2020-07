Volve o Programa “O Lixo Dende O Teu Concello” de ADEGA

ADEGA e o Complexo Medioambiental da Mancomunidade da Serra do Barbanza ofertan de novo aos concellos e asociacións pertencentes a esta Mancomunidade o seu programa de educación ambiental “O Lixo Desde o Teu Concello”, adaptado ao seu sistema de xestión de residuos sólidos urbanos. Os concellos de Brión, Lousame, Noia, Porto do Son, Muros, Ames, Pontecesures, Carnota e Rois poderán acollerse a diferentes actividades, charlas e obradoiros destinades ás diferentes idades das persoas participantes e que teñen por obxecto promover actitudes de respecto e

coidado da contorna, de crítica contra o uso excesivo do plástico ou de embalaxes, para promover unha correcta separación do lixo en orixe e o principio das 3 Rs: Reducir, Reutilizar e Reciclar.

O programa ofrece un total de 11 actividades predefinidas que estarán acompañadas de materiais de consulta sobre a grave problemática do lixo e as posibles solucións. Poderanse acoller a elas tanto os concellos como os centros de ensino, asociacións de veciños/as, culturais, etc., da Mancomunidade do Barbanza. Así mesmo, a flexibilidade do programa permite adaptar a súas actividades ás situacións particulares de cada centro ou asociación (dependendo do nivel educativo) e, mesmo, incorporar propostas e acción complementarias.

O desenvolvemento do programa segue unha metodoloxía activa e participativa que pretende achegar a temática dos residuos a todos os ámbitos da sociedade, para que esta perciba as mplicacións sociais, naturais e económicas do lixo.

Os concellos e outras entidades da Mancomunidade da Serra do Barbanza que queiran desenvolver algunhas destas actividades ou realizar algunha outra acción relacionada coa xestión dos residuos sólidos urbanos na súa bisbarra deben contactar con ADEGA a través do email: [email protected]

ACTIVIDADES OFERTADAS

1. Ecoauditoria de residuos

2. Reciclaxe de papel

3. Fabricando cousas novas con residuos

4. Substituíndo os tóxicos no fogar

5. xogos do lixo

6. Analise da bolsa do lixo

7. Construción dun composteiro

8. Obradoiro de compostaxe

9. residuos e consumo

10. Ambientalización de festas e/ou eventos

11. Charlas e visitas as instalacións da planta de Lousame