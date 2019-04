VOX solicita que se censure o vídeo de PACMA

VOX solicitou á Xunta Electoral Central (JEC) que ordene a retirada do vídeo de PACMA de todas as plataformas nas que foi difundido.

Alegan que o vídeo do Partido Animalista “vulnera a normativa electoral ao traspasar os límites da liberdade de expresión”. Ademais, aseguran que fomenta o odio e a violencia contra VOX.

En PACMA reafirmámonos en todo o contido recolleito no vídeo, que planta cara ás políticas do odio e a violencia que abanderan partidos políticos como VOX. No vídeo, a través dunha sucesión de imaxes, afírmase que é involución apoiar a tauromaquia e a caza; rexeitar a liberdade sexual e afectiva; dar as costas a quen morre afogados no Mediterráneo e considerarlles unha ameaza; ignorar ás persoas máis vulnerables da nosa sociedade; abanderar un discurso que nega a violencia machista ou burlarse da crise climática.

Somos a alternativa á política do odio e a violencia e mostra a súa firmeza fronte a quen ameaza a democracia.