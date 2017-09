Vuelta al Cole en Vigo, ¿qué necesita tu hijo para empezar el nuevo curso escolar?

Print This Post

Ofrecer a los niños estímulos para favorecer su desarrollo intelectual es el impulso que necesitan para disfrutar al máximo de su aprendizaje académico. Tras varios meses alejados de la rutina del cole, la vuelta no es fácil y esta estimulación y motivación se hace quizás, más complicada. «Por ello lo que necesitan los niños para empezar el nuevo curso, no se guarda en la mochila», apunta Maribel Martín de Rosales, Directora de Desarrollo y RRPP de Kumon España.

«Las herramientas que más necesitan los niños para enfrentarse con éxito al nuevo curso, son capacidades y habilidades imprescindibles para aprender. Un niño estimulado, motivado, con buenos hábitos y capacidades vivirá su paso por el colegio como una experiencia realmente positiva», añade.

El método Kumon considera que el alumno debe ser el verdadero protagonista del proceso educativo. Existen muchos métodos para estimular y motivarles, para favorecer su concentración y conseguir su máximo rendimiento. Pero con el método Kumon los estudiantes toman un papel activo en su educación mediante la práctica diaria. Esto les brinda la oportunidad de aprender a su propio ritmo, ganar autonomía, incrementar la autoestima y la confianza en sí mismos, aspectos fundamentales para abordar el curso académico con todas las garantías y de preparase de cara al futuro, profesional y personalmente.

¿Cómo puede ayudar Kumon al alumno?

Empieza el curso y la mayoría de las familias buscan actividades que repercutan positivamente en el desarrollo del niño. ¿Qué puede aportarles Kumon?:

Autonomía en su aprendizaje

Los niños deben aprender a enfrentarse a pequeños retos por sí mismos. Si queremos que sean responsables, debemos darles autonomía y dejar que sean ellos los que piensen, y se esfuercen por resolver cada situación. ¿Habéis visto alguna vez la cara de un niño cuando consigue hacer algo por si sólo? «En Kumon sabemos que, más importante que enseñar algo, es proporcionar las herramientas necesarias para aprender por uno mismo», indica Maribel.

Atención y concentración

En el proceso de aprendizaje es esencial rentabilizar el tiempo de estudio. Esto no es más que entrenar la capacidad para empezar y terminar una tarea, seguido y sin interrupciones. «Al principio, estar concentrado 3 ó 5 minutos puede ser un gran reto para un niño, pero en Kumon entrenamos para que cada alumno mejore esa capacidad, poco a poco y respetando su ritmo, y que al final pueda llegar a estar 20 minutos rindiendo al máximo. No hace falta más, no es una cuestión de cantidad de tiempo, sino de eficacia a la hora de estudiar», añade.

Buenos hábitos

El éxito, en cualquier actividad se basa en la constancia. En el esfuerzo repartido durante todo el camino, día a día, paso a paso. Kumon persigue que el alumno sea capaz de gestionar su tiempo, planificarse, adoptar una actitud y un comportamiento positivos ante el estudio. Con tan solo unos minutos de dedicación al día, los resultados a largo plazo son espectaculares, interiorizan la rutina de trabajo y disfrutan de las ventajas de ser disciplinado.

Motivación para aprender

Un alumno que es capaz de aprender cosas nuevas por si sólo y aprovechar al máximo su tiempo de estudio entiende el aprendizaje como un proceso natural y desarrolla una actitud positiva ante cualquier tarea. «Con todos los objetivos alcanzados, aumenta su motivación para aprender nuevos conceptos y seguir ampliando sus conocimientos», concluye Maribel.

Y no lo olvidemos: ¡los niños disfrutan aprendiendo! Conseguir una actitud positiva ante al aprendizaje es posible si se les ofrecen experiencias positivas que despierten su curiosidad, se entusiasman y experimentan la sensación de logro a medida que aumenta su capacidad académica y desarrollan su potencial al máximo.

Los niños, todos, tienen una enorme capacidad. Hay que orientarles para que vivan experiencias que les permitan incrementar su motivación hacia el aprendizaje.