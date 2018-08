Vuelven “LOS DOMINGOS DE GRAN VÍA” a Centro Comercial Gran Vía de Vigo

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El CENTRO COMERCIAL GRAN VÍA DE VIGO vuelve con más energía que nunca tras el parón estival con “Los domingos de Gran Vía”. Esta nueva temporada arrancará el domingo 2 de septiembre en la que los pequeños podrán disfrutar del espectáculo “Look Out!” a cargo de la compañía Music in Action.

Como en anteriores ocasiones, la entrada a este espectáculo será gratuita hasta completar aforo de la sala de cine. Para la reserva de entradas, será necesario inscribirse mediante Ticketea en la página de Facebook del centro comercial o bien en el Punto de Información del Centro.

El show Look Out de Music in Action, se compone de canciones divertidas y animadas 100% en inglés con el que los niños aprenderán inglés sin esfuerzo y participarán activamente representando las acciones cantadas.

“Los domingos de Gran Vía” tienen un carácter solidario ya que se colabora con EL BANCO DE ALIMENTOS DE VIGO de modo que cada asistente deberá aportar 2 kg de alimentos no perecederos a su entrada al espectáculo.

Desde Centro Comercial Gran Vía queremos que todos los peques de la ciudad puedan asistir a estos eventos, en cada acción se volverán a reservar 20 entradas para que los niños de las diferentes CASAS DE ACOGIDA DE LA CIUDAD puedan disfrutar de estos espectáculos con nosotros.