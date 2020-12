Whatsapp, Instagram y facebook en peligro

Las autoridades de Estados Unidos demandaron este miércoles a Facebook por supuestamente operar un “monopolio ilegal” y pidieron a los tribunales que obliguen a la red social a deshacerse de Instagram y WhatsApp.



La arremetida supone un nuevo paso en la batalla de las autoridades estadounidenses contra los gigantes de internet, después de la demanda en octubre contra Google por presuntas prácticas monopolísticas.



La preocupación por el poder acumulado de algunas firmas de Silicon Valley ha crecido y se ha convertido en una de las pocas áreas en las que coinciden demócratas y republicanos.

Tras más de año y medio de investigaciones, fiscales generales de 46 estados y dos territorios se unieron para presentar la demanda conjunta, en paralelo a otra de la Comisión Federal del Comercio (FTC).

Las dos acciones, aunque diferentes, se basan en lo mismo: Facebook ha violado las normas antimonopolio con su estrategia de adquisiciones, algo que le ha permitido controlar a competidores y dominar por completo el mercado.



“Durante casi una década, Facebook ha usado su dominio y poder de monopolio para aplastar a rivales más pequeños y terminar con la competencia, todo en perjuicio de los usuarios”, señaló la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James.



Los dos casos emblemáticos son las compras de Instagram y WhatsApp, que con sus despegues se convirtieron en amenazas en redes sociales y mensajería instantánea. En 2012, gastó US$1.000 millones para hacerse con Instagram. Dos años después, pagó US$19.000 millones por WhatsApp.

Ahora, las autoridades -que en su día aprobaron las adquisiciones- quieren que se obligue a Facebook a deshacerse de las aplicaciones, que figuran entre las más usadas del mundo.

POSICIÓN DE FACEBOOK

Tras la demanda, Facebook respondió que: “Esto es revisionismo histórico. Las leyes antimonopolio existen para proteger a los consumidores y promover la innovación, no para castigar a las empresas exitosas. Instagram y WhatsApp se convirtieron en los productos increíbles que son hoy porque Facebook invirtió miles de millones de dólares, y años de innovación, conocimiento y experiencia para desarrollar nuevas funcionalidades y mejores experiencias para las millones de personas que disfrutan de esos productos. El hecho más importante en este caso, que la Comisión Federal de Comercio no menciona en su denuncia de 53 páginas, es que validó estas adquisiciones hace años. El gobierno ahora quiere una revaluación, enviando la alarmante señal para las empresas estadounidenses de que ninguna venta es definitiva. Las personas y las pequeñas empresas no eligen utilizar la publicidad y los servicios gratuitos de Facebook porque tengan que hacerlo, sino porque nuestras aplicaciones y servicios ofrecen el mayor valor. Defenderemos enérgicamente la capacidad de las personas para seguir tomando esa decisión”, dijo Jennifer Newstead, Vicepresidente y Directora General Jurídica de Facebook.