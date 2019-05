WWF pide ao MITECO, xunto con outras seis ONG ambientais, que non ceda ás presións da industria na defensa da auga

A Directiva Marco da auga (DMA) está baixo a lupa da Comisión Europea, e estará sen dúbida na axenda da conferencia ministerial da auga en Bucarest. Este proceso de revisión está rodeado de controversia pois algúns Estados membros da Unión Europea, como Alemaña, Holanda e Bélxica, están a aproveitar este momento para pedir rebaixar a protección da auga como unha forma de eludir os seus compromisos debido a que non están a cumprir coas súas obrigacións de mellorar a saúde das ríos, humidais e acuíferos. A iso súmase a presión exercida polos ‘ lobbies’ industriais para debilitar artigos crave da normativa, como analiza un novo informe de WWF.

Na carta, as organizacións mostran a súa preocupación polo visible aliñamento entre as modificacións pedidas por estes grupos de presión e os cambios propostos polos Estados Membros. “Algunhas propostas debatidas entre a Directores da auga dos distintos Estados membros están a facerse eco do desexo dunha parte importante dos sectores e grupos de presión para rebaixar a ambición da Directiva Marco da auga”, sinalan.

Estas propostas buscan ampliar os prazos máis aló de 2027 para poder atrasar a posta en marcha das medidas para protexer e mellorar o estado das augas europeas, así como que se rebaixen principios craves como a obrigación de “previr a deterioración adicional do estado das masas de auga”.

Tamén buscan debilitar a aplicación do principio de recuperación de custos dos servizos da auga, a través dunha política de prezos da auga que incentive o uso racional dos recursos e asegure a aplicación do principio de “quen contamina, paga”.

Máis de 375.000 europeos expresaron o seu apoio explícito a manter a Directiva Marco da auga forte e ambiciosa durante a campaña #ProtegeTuAgua, no marco do proceso de consulta pública lanzado pola Comisión Europea para a revisión desta lexislación comunitaria.

“A Directiva Marco da auga demostrou ser unha ferramenta moi efectiva para abordar as grandes presións que afectan os nosos ecosistemas acuáticos. É urxente e vital protexer e restaurar os nosos ecosistemas acuáticos para frear a deterioración e a alarmante perda de biodiversidade nos nosos ríos e humidais, que puxo de manifesto o informe IPBES”, alertan as organizacións.

As organizacións asinantes son: WWF, SEO Birdlife, Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET), Fundación Nueva Cultura del Agua, Plataforma en defensa del´Ebre, Plataforma de Toledo en defensa del Tajo y Red del Tajo.