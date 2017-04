X.L. Jácome a López Font: “Estou encantado de ter unha xuntanza con vostede para explicarlle os erros de redacción das bases do plan de emprego da Deputación”

416 COMPARTIDOS Facebook Twitter

En relación ás declaracións den López Font sobre o Plan de Emprego, o deputado provincial Xosé Lois Jácome, afirma que “efectivamente os municipios son os que teñen que contratar e fixar a retribución das traballadoras coas subvencións que reciben, porén, as propias bases do plan emprego, conteñen unha serie de contradicións que fan que os interventores municipais fagan interpretacións diferentes dos criterios”. Estas contradicións contidas na redacción do plan, fan que uns interventores opinen que no caso de que un concello que contrate a un número inferior de traballadores, co obxectivo de completar o seu salario até o que marque o convenio correspondente, terán que destinar os cartos sobrantes automaticamente ao plan de inversións e non poderán ser utilizados no propio plan de emprego.

O deputado provincial, tamén lle lembra a López Font, que a interpretación que faga o goberno provincial do seu propio convenio é intranscendente para as candidaturas de unidade popular da provincia. Ademais, estas teñen a obriga de atender as indicacións dos seus respectivos interventores municipais. En base a isto, supoñemos que todos os concellos da provincia gobernados polo PSOE, e dadas as dúbidas legais de que unha traballadora sexa contratada polo SMI mentres outras que fan o mesmo traballo cobran por convenio, respectarán escrupulosamente a legalidade laboral vixente, e que polo tanto, de ser necesario, contratarán a menos persoal coa fin de completar o seu salario coa propia subvención da liña III do Plan Concellos referida ó plan de emprego.

Isto non é unha interpretación da COALICIÓN SON nin dos concellos, senón dos interventores municipais, non sendo estas interpretacións responsabilidade dos funcionarios senón da subxectividade da redacción do Plan Concellos.

Polo tanto, a posible solución a estas interpretacións é unha redacción máis clara do propio plan ou unha explicación ós interventores. Por outra parte, o deputado provincial da COALICIÓN SON, acepta a oferta do vicepresidente para unha xuntanza ao respecto do Plan Concellos, onde poder explicarlle cales son os erros de redacción deste plan de emprego, as dificultades dos interventores para interpretalo e as posibles solucións. Emprazamos ao vicepresidente a que, en función da súa axenda, poña xa a data para dita xuntanza.

Este problema, vén da época Louzán, e non podemos consentir que nun goberno que se di de esquerdas se repitan as fórmulas acometidas polo PP, deixando aos concellos unha subvención para a contratación de persoal que vén condicionada nas súas bases, aínda que sexa o concello quen a aplique.

Por outra banda, gustaríanos resaltar o que di no capítulo III, base décimo quinta referida ás obrigas dos beneficiarios. Os concellos terán a (obriga) de “aboarlles ás persoas contratadas os salarios que legal ou convencionalmente lles correspondan e asumir a diferenza entre a cantidade subvencionada e os custos salariais e de Seguridade Social totais, de aplicarse o convenio colectivo do propio concello”. Asumindo que deben ser os concellos quen teñen que realizar un complemento salarial se o concello decide aplicar o convenio colectivo, mais se isto non é así -véxase o que está ocorrendo en Marín- a Deputación desenténdese e permite que cos cartos públicos de todas se contrate polo SMI, desfacéndose de toda responsabilidade nos concellos.

Ademais, especifícase nos requisitos da Liña III o seguinte “respectando en todo caso o salario mínimo interprofesional que se aotpe en vigor en cada momento (…)”, asumindo que se pode dar o caso perfectamente de que con esta subvención, os concellos poderán contratar polo SMI, e non só “poderán”, senón que deberán facelo se non poden complementar dito soldo por falta de fondos e con necesidade absoluta de contratar o máximo persoal posible.

A continuación dise: “os concellos poderán, no seu caso, complementar a cantidade que sexa necesaria ata acadar os salarios que correspondan por categoría profesional (e entendemos nós, por convenio)”. É dicir, que a Deputación asume de novo, que coa súa subvención permitirá que haxa concellos que non tendo cartos, ou simplemente que non teñan políticas lóxicas cos dereitos das traballadoras, procedan a contratar certas categorías profesionais polo SMI, cando ningunha destas categorías, sexa máis ou menos baixa, pode cobrar con dignidade o SMI traballando para unha institución pública.

Por último, o deputado provincial, nun ton máis distendido, engadiu que unha vez aclaradas as dúbidas sobre a interpretación que poden facer os diferentes interventores sobre o plan de emprego, Jácome ofrécese tamén a explicar as diferentes formas de unidade popular na súa construción, xa que Xosé Lois Jácome é deputado electo pola COALICIÓN SON, xa que naquela altura, En Marea non existía.





