Xa é Nadal en Vigo: así acendeu as luces Abel Caballero

“Queremos que este Nadal sexan as da ilusión”, afirmou Abel Caballero segundos antes de accionar o pulsador que dá inicio ao Nadal de Vigo. Nun acto con aforo reducido a preto de 75 representantes do tecido social da cidade, a gran árbore de Policarpo Sanz comezou a iluminarse ao ritmo do xa clásico “Happy Xmas (War is Over)” de John Lennon, accionándose tamén a decoración nunhas 350 rúas de Vigo.

Aínda que o acceso peonil e de vehículos a esta rúa e as contiguas fora cortado, decenas de viandantes aproximáronse á zona de Porta do Sol para tomar as primeiras imaxes da iluminación da árbore cos seus teléfonos móbiles. Durante o acto, o rexedor olívico sinalou que, co aceso da iluminación, “arrinca o Nadal neste planeta” porque esta “vive en Vigo”.

Por iso, Abel Caballero afirmou que ao iluminarse as 350 rúas da urbe o Nadal estaría “a respirar” e realizaríase unha “chamada” a Papá Noel. A pesar de que apuntou que esta tempada “vai ser distinta” debido á crise sanitaria, insistiu en que “ten que haber Nadal” dado que este representa “a forma de entenderse”.

Ademais, defendeu que as deste ano debe ser “o da ilusión dos nenos” que padeceron “se cabe máis” que os adultos a pandemia. Nesta liña, o alcalde de Vigo recalcou que este debe ser “o Nadal da ilusión” e lembrou que pediu á cidadanía que non acudise de xeito presencial ao acto de aceso da iluminación, que o ano anterior congregou a miles de persoas, debido á covid-19.

Ademais, fixo unha chiscadela ao seu tradicional anuncio de que a iluminación do Nadal contará con “máis de 10 millóns de luces”, aínda que apuntou que este ano se repite esta mensaxe “desde o acougo e a tranquilidade”.

Adicionalmente, trasladou “unha aperta moi forte” ao comercio de proximidade e a hostalaría e outros sectores e traballadores afectados polas consecuencias da crise sanitaria. Nun primeiro momento, o acto fora previsto para este xoves, pero, ante a perspectiva de que puidese chover ese día, adiantouse a este mércores, cando tivo lugar ante a árbore situada na rúa Policarpo Sanz.

Deste xeito, pechouse esta rúa, onde se reuniron máis de 75 persoas, representantes de asociacións culturais, veciñais e sociais e do goberno local, ademais de medios de comunicación. Paralelamente, o evento retransmitiuse en ‘streaming’ e a través dalgunhas canles de televisión.

A instalación da iluminación do Nadal deu comezo o pasado mes de agosto, catro meses antes desta temporada festiva e un mes antes que o Nadal do ano pasado, debido a que as circunstancias marcadas pola pandemia levaron que as tarefas se realizasen de modo máis lento, como anunciou o pasado verán o alcalde.

Seguridade

Tamén incidiu na necesidade de manter a seguridade COVID “mil por cen”, que exemplificou na limitación do acceso ao evento e no feito de que a iluminación da cidade “irá ás casas de todos os cidadáns” que non poden desprazarse á cidade mediante a súa retransmisión por ‘ streaming’.

Retransmisión por ‘streaming’

