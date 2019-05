Xa loce o tranvía na contorna dos xardins da Praza do Emigrante

Connect on Linked in

A compañía Vitrasa adquiriuno en Zaragoza a un coleccionista zaragozano o 5 de Julio do pasado ano e o cedia ao Concello para que o emprazará nalgún punto estratéxico da cidade. E se nun principio esta localización era “secreta”, a práctica culminación do proxecto de remodelación, levouno a “viaxar” ata os xardíns da Praza do Emigrante ás 12horas da mañá, en Coia, onde se localizaban as antigas cocheiras dos tranvías. Alí trasladouse goberno local mentres os operarios colocaban o coche dandolles os últimos retoques.

Vitrasa e o Concello conmemoran o cincuenta aniversario do último tranvía coa musealización dun coche portugués, para disfrute de todos os vigueses e viguesas! A semana que ven poderedes visitalo de luns a venres en horario de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.00 horas.

“Houbo que restaurar practicamente todo, non sei cambiou nada do orixinal fóra dos dous perfís, que ao ser de madeira estaban moi esnaquizados e eran insalvables”, narraba Villarino mentres explica que aínda restan un par de retoques finais no seu interior. “Colocaremos as luces e un par de detalles máis pero traballouse moito nel; restauráronse as xanelas, os cristais, desmontáronse as máquinas e reutilizamos o pantógrafo”, especifica.

O certo é que se xa por fóra impresiona -e respecta tamén as cores branco e vermello que vestían os tranvías da cidade- a súa verdadeira beleza está no interior. A madeira é protagonista indiscutible respectando todos os detalles da época.

Aínda que houbo moitas criticas na social media xa que o que adquiriu Vitrasa non se corresponde con ningún dos modelos que circularon pola cidade olivica, estas criticas iban acompañadas desta imaxe que se fixo un tanto viral cando foi presentada polo alcalde e Regades.

Cabe sinalar que non houbo ningún tranvía co número 18 que pasese por Peniche nin foi ese modelo así o manifesta a veciñanza de Vigo rotundamente.

