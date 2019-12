Xabier P. Igrexas: “A Xunta ten que deixar de expresar desexos e tomar decisións para garantir o futuro de Barreras e a reactivación de Vulcano”

O concelleiro do BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas, participou esta mañá dunha nova concentración ás portas do estaleiro Barreras, convocada pola CIG, para reclamar medidas que garantan o seu futuro. En declaracións aos medios de comunicación o edil volveu reiterar a demanda de que a Xunta de Galiza exerza as súas competencias en materia industrial. “O que lle pedimos ao Goberno galego do PP é que deixe de facer cartas aos reis magos dicindo o que desexa e que interveña para garantir a continuidade da actividade e do emprego”, afirmou en resposta ás declaracións dos últimos días do conselleiro de Industria.

Igrexas alertou de que o primeiro estaleiro privado do Estado español “non pode ter futuro cun único barco construíndose”. Neste sentido, xulgou como “un mal apaño curtopracista” a presunta solución acadada por iniciativa de Ritz-Carlton, afirmando que lle lembra ao acontecido en Vulcano. “O futuro dun estaleiro que é puntal na construción navla da ría de Vigo como Barreras non pode depender das cuitas intestinas entre o seu accionariado privado. A Xunta ten que deixar de poñerse de perfil e tomar todas as decisións necesarias”.

Vulcano

Por outra parte, o portavoz municipal do Bloque criticou a “actuación desleal e irresponsábel” da Autoridade Portuaria en relación á concesión do uso de dominio público do estaleiro Vulcano. “O único interees de López Veiga é desmantelar Vulcano para ampliar a terminal de contadores”, denunciou. Emporiso, Igrexas demandou á Xunta que abandone “o seu discurso cínico” e que desautorice de inmediato a López Veiga e propoña o seu cesamento.