Xefes de servizo de atención primaria e hospitalaria traballan conxuntamente para mellorar coordinación e accesibilidade

Xefes e xefas de servizo de atención primaria e hospitalaria da área sanitaria de Vigo mantiveron, o pasado día 14, unha xuntanza -convocada pola xerencia- co obxecto de estudar novas propostas de cara a seguir mellorando a coordinación e accesibilidade dos pacientes desde atención primaria ás consultas hospitalarias. Este encontro, que tivo lugar no centro de saúde de Rosalía-Beiramar, supón un avance na coordinación e no traballo colaborativo que debe presidir a relación entre ambos niveis asistenciais, tal e como recolle o Plan Estratéxico 2017-2021 da área viguesa.

Por isto, a administración sanitaria seguirá traballando nesa liña, desenvolvendo novas propostas de mellora tanto na atención ao paciente como nas condicións de traballo dos profesionais.

Esta reunión terá continuidade en novas reunións conxuntas que se producirán nas próximas semanas para abordar aspectos concretos dos diferentes servizos e especialidades.

Medidas de avance postas en marchas

Nos últimos tempos, o Servizo Galego de Saúde acometeu unha serie de medidas de grande calado na atención primaria viguesa, que xa teñen revelado a súa eficacia no achegamento dos pacientes ao sistema sanitario.

Cómpre subliñar o novo Plan de Comunicación entre os facultativos para as consultas catalogadas como moi preferentes. Desde o pasado mes tense completado a carteira de contactos telefónicos dos médicos do hospital para facilitar o soporte aos médicos dos centros de saúde en 26 especialidades hospitalarias. Deste xeito, os facultativos de primaria dispoñen dun contacto telefónico directo con cada especialidade hospitalaria, para consultar dúbidas ou establecer a derivación preferente se fose preciso. Esta medida ten especial importancia para a cidadanía que ve axilizados os tempos de resposta da atención hospitalaria para a abordaxe directa daqueles casos complexos. A mellora da accesibilidade ás consultas externas hospitalarias tamén se viu reforzada pola posta en marcha doutra acción: a apertura da consulta presencial para aquelas especialidades que só tiñan e-interconsulta. Así, estableceuse a derivación directa de determinadas patoloxías aos servizos de Dermatoloxía, Endocrinoloxía, Reumatoloxía e Psiquiatría.

Ademais, xa se iniciaron as reunións do proxecto da zonificación para reorganizar e mellorar a atención a domicilio no Concello de Vigo.

Tamén é necesario lembrar outras medidas como a apertura da solicitude de máis probas diagnosticas a todos os centros de saúde da área; a Triaxe en AP; o Sistema de Gardas de Relevo ou o Contrato de Continuidade, que están sendo determinantes para avanzar na reforma deste nivel asistencial.