Xoán Martínez Tamuxe falou sobre As Cachadas na primeira Barferencia do ano na Guarda

O venres día 11 de xaneiro de 2019 o Bodegón Os Seixiños da Gándara foi o escenario escollido para a celebración da primeira Barferencia do ano na Guarda, neste caso o historiador rosaleiro historiador rosaleiro Xoán Martínez Tamuxe foi o encargado de trasladar aos presentes parte da «Historia da Fábrica das Cachadas».

Ante máis de medio cento de asistentes historiador rosaleiro Xoán Martínez Tamuxe ampliou máis en detalle sobre a historia desta empresa e do traballo alí realizado dende os seus comezos ata a actualidade, unha empresa que foi sempre un símbolo para A Guarda, tanto polo emprego que xerou coma na súa característica cheminea. No lugar das Cachadas hai referencias a distintas telleiras, entre elas a telleira de Lomba, documentada xa en 1808. Tempo despois a fábrica orienta a súa produción cara a fabricación de materiais refractarios destinados á industria química e eléctrica. A calidade dos produtos elaborados mereceu distintos recoñecementos rexionais, nacionais e internacionais.

O 7 de agosto de 1954 rematou a construción da cheminea das Cachadas. A base cadrada realizárona albaneis da localidade mentres que para o resto contratouse a Cabo de Salceda quen cobrou polos traballos 68.910,10 pts. Na súa construción, que acada os 60 metros de altura, empregáronse 44.036 ladrillos elaborados na propia fábrica cun peso de 140.130 kg.

As Barferencias continuarán o 1 de febreiro no bar O Couto de Camposancos, cunha charla sobre o «Barrio de Mergelina, un modelo de restauración arqueolóxica» a cargo de Luis Francisco López González e o 15 de marzo na Cafetería Marbella cunha charla sobre «Castelo de Santa Cruz: 350 anos do fin da Guerra da Restauración na Guarda, a cargo de Rebeca Blanco Rotea.