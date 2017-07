O Vindeiro Venres 21 de Xornada de Concienciación e Solidaridade coas Refuxiadas en Atenas na Casa Colorida a partir das 20h, da man de Holes in the borders

Coñeceremos este colectivo composto por activistas independentes que traballan dende o empoderamento e apoio as persoas refuxiadas, onde actualmente en Atenas están desenrolando varios proxectos como o infopoint, o billete solidario, a alternativa habitacional entre outras.

A xornada desenvolverase con as presentación do proxecto ”Holes In The Border”, un faladoiro sobre a campaña ”Hands Off SQUATS”, contaremos cun obradoiro de Conexión Interpersoal, e na praza da Colorida darase a presentación e conversa do grupo de traballo Lgbtqi+ Refugees in Greece, e da Alternativa habitacional mentres o acompañamos cun Cenador Popular con Humus, Cuscús e Falafel a prezo libre.