Mañá sábado 23 de setembro ás 18.30 na Praça de la Plana de Badalona terá lugar o acto central das CUP da campaña a prol do Sí no referendo de autodeterminación de Catalunya do vindeiro 1-O.

Neste acto participará Xosé Manuel Beiras, xunto con representantes das CUP, de Anticapitalistas de Podemos, de Badalona en Comú, de EH Bildu e do SAT de Andalucía.