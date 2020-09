“Xoves de comadres”, de Noemí Chantada, curtametraxe trunfadora no XVII Festival de Cans

A curtametraxe¬†Xoves de comadres, da realizadora¬† viguesa¬†Noem√≠ Chantada,¬†¬†foi a trunfadora da XVII edici√≥n do Festival de Cans ao facerse con catro dos principais premios. O xurado outorgoulle oa galard√≥ns √°¬†Mellor Curtametraxe¬†e¬†Mellor Gui√≥n. Ademais, obtivo as distinci√≥ns que outorgan o¬†P√ļblico¬†e o¬†Xurado dos Veci√Īos e Veci√Īas.

O xurado destacou de¬†Xoves de Comadres¬†‚Äúa visi√≥n naturalista‚ÄĚ e a ‚Äúsensibilidade‚ÄĚ amosada ‚Äú√° hora de crear un espazo de intimidade e verdade sobre a soedade e abandono da terceira idade cunha mirada cr√≠tica e profundamente humana‚ÄĚ. Salientou, ademais,¬† ‚Äúo delicado traballo conseguido entre a directora e as s√ļas actrices de lograda emoci√≥n‚ÄĚ.

Noem√≠ Chantada¬†acaba de obter no Festival de M√°laga, con esta mesma curtametraxe, a Menci√≥n especial do Xurado, a Biznaga de Prata e o Premio do P√ļblico. A realizadora traballa dende hai¬† quince anos coma directora de fotograf√≠a e c√°mara. En 2016 fundou a produtora Islandia Producciones. Na d√©cimo quinta edici√≥n¬† do Festival de Cans, a de 2018, Noem√≠ Chantada xa obtivera unha menci√≥n especial do xurado pola cinta¬†A Muller Invisible.

Dous premios para 16 de decembro

O filme¬†16 de decembro, de¬†√Ālvaro¬†Gago, acadou os reco√Īecementos √°¬†Mellor Direcci√≥n¬†e √°¬†Mellor Fotograf√≠a,¬†de¬†Luc√≠a C. Pan.¬†Os membros do xurado destacaron desta cinta o ‚Äúrigoroso‚ÄĚ da s√ļa realizaci√≥n e o ‚Äúbo pulso e mesurada emoci√≥n‚ÄĚ coa que a trata unha realidade tan grave coma √© a das agresi√≥ns sexuais e a indiferenza que a mi√ļdo a rodea.

A int√©rprete¬†Bruna Cus√≠¬†f√≠xose co galard√≥n √°¬†Mellor Actriz¬†pola s√ļa actuaci√≥n en¬†Todo el mundo se parece de lejos. Cus√≠ obtivo o Premio Goya √° Mellor Actriz Revelaci√≥n polo filme¬†Verano 1993, de Carla Sim√≥n.

Pola s√ļa banda,¬†Den√≠s G√≥mez¬†obtivo a distinci√≥n ao¬†Mellor Actor¬†polo seu traballo en¬†Mentres iso pasa,¬†dirixida por¬†Nacho Ozores.

A relaci√≥n de galard√≥ns do xurado das secci√≥n de Ficci√≥n e Animaci√≥n compl√©tana os reco√Īecementos a¬†Mario G. Cortizo¬†pola¬†Banda Sonora¬†da curtametraxe¬†Conte Trencat¬†de¬†Miguel Gago; ¬†e o premio √°¬†Mellor Curta de Animaci√≥n, que foi para¬†El Gran Corelli, ¬†de¬†Abel Carvajal. O xurado destacou desta pel√≠cula que ‚Äúdota de vida a un pequeno gran personaxe e que cunha t√©cnica impecable e unha aparencia inofensiva e po√©tica m√≥stranos unha historia cr√ļa e desgarradora‚ÄĚ. Carvajal √© un animador da Estrada de tan s√≥ 24 anos que traballa actualmente na produtora Laika Animaci√≥n, unha das m√°is importantes anivel global.

O xurado de Ficción e Animación do Festival de Cans estivo integrado este ano pola directora Paula Cons, a produtora Andrea Vázquez, o actor Milo Taboada, o produtor Daniel Froiz e o crítico de cinema Julio Feo.

FuraC√°ns e Novas Camadas

Entre as cintas competidoras na secci√≥n FuraC√°ns, ga√Īou a curtametraxe¬†Notas sobre a habitabilidade en A Barca,¬†do¬†Colectivo Semente,¬†formado por¬†Paloma Hern√°ndez,¬† Pablo Paloma¬†e¬†Andr√©s Fern√°ndez-Albalat. Para ¬†o xurado, esta pel√≠cula √© unha aposta por¬† un cinema pensado ‚Äúcomo lugar de encontro entre a experimentaci√≥n formal e o achegamento antropol√≥xico, dende un concepto de colectividade‚ÄĚ. Este filme tivo a s√ļa estrea absoluta no Festival de Cans e saiu dun traballo dos seus directores na El√≠as Querejeta Zinema Eskola.

Tam√©n na secci√≥n FuraC√°ns, a cinta¬†Usos e Costumes, de¬†Iria Silvosa, obtivo unha¬†Menci√≥n de Honra¬†‚Äúpor convidar ao espectador a observar os xestos da vida coti√° dende a confianza na imaxe‚ÄĚ.

O xurado desta secci√≥n, onde¬†compiten os traballos documentais e de videocreaci√≥n, e de Novas Camadas, estivo integrado pola montadora¬†Julia Ju√°niz, a directora¬†Jaione Camborda¬†e m√°is o director¬†√Āngel Santos.

A secci√≥n¬†Novas¬†Camadas¬†incorporouse esta ano por vez primeira ao Festival para recibir traballos de creadores e creadoras noveis. E a curtametraxe ga√Īadora desta s√ļa primeira edici√≥n foi¬†Onde durmen as gaivotas, do vigu√©s¬†Dani Cornes. √Č unha curtametraxe gravada nas Illas C√≠es.¬†Toda Aspereza, de¬†Pablo Aguilar, obtivo unha menci√≥n de honra.

O premio ao¬†Mellor¬†Videoclip¬†foi para¬†As cr√≥nicas,¬†de¬†Os amigos dos m√ļsicos, realizado por¬†Rub√©n Dom√≠nguez. O xurado form√°rono a m√ļsica Isabel Fern√°ndez Reviriego, o guionista Pablo Portero e o xornalista e cr√≠tico musical Fernando Neira. Destacaron, do videoclip premiado, o ‚Äúdespregamento de produci√≥n‚ÄĚ, a ‚Äúbeleza dos planos e as texturas‚ÄĚ, e ‚Äúunha montaxe marabillosa‚ÄĚ. Tam√©n recibiu unha¬†menci√≥n especial¬†o videoclip de¬†Fisterra,¬†de¬†¬†Baiuca, realizado por¬†Adri√°n¬† Canoura: ‚ÄúFixo gala do menos √© mais, e que con poucos recursos fixo algo moi especial e utilizou moi ben as imaxes de arquivo‚ÄĚ.

O Festival de Cans entregou esta noite, na s√ļa gala final do seu d√≠a grande, os galard√≥ns correspondentes √° s√ļa 17¬™ edici√≥n. Coa entrega dos premios remataba a edici√≥n do certame na que m√°is pel√≠culas se estrearon: un total de 15. Compet√≠an 25 longametraxes e 15 videoclips. A situaci√≥n sanitaria fixo que esta fose a edici√≥n m√°is singular do Festival. O p√ļblico demostrou un comportamento excepcional e respectuoso coas normas de prevenci√≥n da Covid dese√Īadas para garantir a sa√ļde de veci√Īos e veci√Īas de Can, dos asistentes, e do equipo do Festival.