A Xunta desbloquea a situación da ETEA de Vigo e aproba dous acordos para a creación do Campus do Mar

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, indicou hoxe que a situación da antiga Escola de Transmisións e Electrónica da Armada (ETEA), situada no barrio vigués de Teis, queda desbloqueada coa aprobación de senllos acordos coa Zona Franca e coa Universidade de Vigo. O presidente indicou que estes convenios son “un paso máis para facer realidade o Campus do Mar”.

A ETEA deixou de ter usos militares en 2002. En febreiro de 2012, o Consello aprobou un plan sectorial que dividía a súa superficie en seis áreas, catro delas da Xunta. Unha delas remodelouse en 2013 para dedicala a usos recreativos. Noutras dúas parcelas, a 3A e a 3B, se instalará o Campus do Mar, de xeito que o recinto de Teis se converta nun espazo permeable entre a sociedade e a Universidade.

O primeiro dos convenios supón a reversión destas dúas parcelas á Zona Franca. En virtude deste acordo, a Xunta comprométese a realizar todas as actividades necesarias para a urbanización das parcelas. Na 3A situarase a sede corporativa do Campus do Mar, a aceleradora de empresas Emprendemar e un centro de innovación gastronómica. A 3B albergará actividades relacionadas coas tecnoloxías avanzadas mariñas, na liña do establecido na Estratexia galega de biotecnoloxía.

O segundo dos convenios, asinado coa Universidade de Vigo, é o primeiro paso cara á rehabilitación do edificio Faraday, que acollerá a sede institucional do campus. O acordo establece que a Xunta financiará cuns 250.000 euros a elaboración do proxecto sectorial, o estudo xeotécnico, a análise estrutural, o levantamento de planimetría e a redacción dos proxectos básico e de execución. A Universidade encargarase de contratar estes estudos previos.

Feijóo lembrou que o Goberno galego leva consignados xa 5 millóns de euros para a creación do Campus do Mar: 3 millóns para rehabilitar o edificio Faraday e 2 millóns de fondos europeos para distintos proxectos. Ademais, a Zona Franca vai rehabilitar outro dos inmobles da ETEA, o edificio Siemens, cun investimento doutros 3 millóns de euros. Este impulso é “positivo para todos”, concluíu: para o Sistema Universitario de Galicia, para os veciños de Teis e para a cidade de Vigo no seu conxunto.