Xunta e traballadores acordan reclamar por escrito ao Goberno un prezo eléctrico estable e unha auditoría para Alu Ibérica

O presidente da Xunta en funci√≥ns, Alberto N√ļ√Īez Feij√≥o, xunto ao conselleiro de Econom√≠a, Emprego e Industria en funci√≥ns, Francisco Conde, reun√≠ronse hoxe co comit√© de empresa de Alu Ib√©rica co que acordaron solicitar por escrito ao Goberno central que faga unha auditor√≠a t√©cnica e financeira do contrato de venda da factor√≠a e que se traslade √° Mesa do Di√°logo Social en Espa√Īa a necesidade de establecer un prezo el√©ctrico competitivo para a industria electrointensiva.

Ao termo da xuntanza, Conde subli√Īou que Xunta e comit√© de empresa te√Īen unha ‚Äúvisi√≥n compartida‚ÄĚ ante ‚Äúun obxectivo com√ļn‚ÄĚ, que √© defender os intereses dos traballadores e, polo tanto, que se establezan garant√≠as para que a planta de Alu Ib√©rica poida manter os seus postos de traballo m√°is al√° do 2021.

Esas garantías, segundo Conde, pasan, en primeiro lugar, por que o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico estableza un prezo eléctrico competitivo en igualdade de condicións que o resto de países europeos e se poida garantir así a produción de aluminio primario en Galicia. Por iso, Xunta e comité de empresa van reclamar conxuntamente que haxa un acordo a nivel nacional entre Goberno e sindicatos na defensa desta industria.

En segundo lugar, sinalou a necesidade de que o Goberno, a trav√©s do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, faga unha auditor√≠a t√©cnica e financeira para avaliar o grao de cumprimento dos acordos adoptados entre Alcoa e Parter hai un ano e se garantan eses compromisos ata xu√Īo de 2021.

A Xunta segue estando ao lado dos traballadores, defendendo o mantemento dos seus empregos, e ofrecendo a man tendida ao Goberno para colaborar e acadar unha solución. Neste sentido, é necesario que desde a Administración central se convoque a poxa de interrompebilidade para o segundo semestre do ano, se incremente o orzamento das compensacións por emisións de CO², e se aprobe o Estatuto para os consumidores electrointensivos en base ás alegacións presentadas polos gobernos autonómicos de Galicia, Asturias e Cantabria, polos traballadores e pola propia industria. En definitiva, é imprescindible fixar un prezo eléctrico estable para que o sector poida competir nas mesmas condicións que o resto de Europa.