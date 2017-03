A Xunta de Galicia revisa con outras comunidades autónomas os sistemas de ingresos mínimos en España

216 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O director xeral de Inclusión Social da Xunta de Galicia, Arturo Parrado Puente, participou hoxe en Madrid na IV reunión –convocada polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade- do comité de dirección do proxecto Progress revisión de los sistemas de ingresos mínimos en España desde la perspectiva de su efectividad e do que Galicia forma parte xunto con outras tres comunidades autónomas.

O proxecto, cofinanciado pola Comisión Europea, ten como obxectivo revisar en profundidade o sistema de garantía de ingresos mínimos en España. Para elo, os asistentes traballaron no establecemento dun mapa actualizado do conxunto de prestacións que conforman o sistema de ingresos mínimos. Cómpre destacar que por primeira vez se traballa con este mapa, construído a partir dos rexistros administrativos aportados por todos os departamentos da administración xeral do Estado e das comunidades autónomas. Así mesmo, os asistentes á reunión estudaron a eficacia que teñen estas axudas na redución da pobreza e expuxeron medidas e actuacións para a mellora deste sistema.

No proxecto, ademais de Galicia, Andalucía, Valencia e Madrid, participan departamentos da administración central como o IMSERSO, o Instituto Nacional da Seguridade Social ou o Servizo Público de Emprego Estatal.



