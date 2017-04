A Xunta impulsa a Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal a través da mocidade

163 COMPARTIDOS Facebook Twitter

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez Súarez, participou hoxe na inauguración do IV Encontro internacional de mozos emprendedores que reúne hoxe e mañá a máis de 200 universitarios galegos e portugueses na cidade lusa de Braga.

Este encontro ten como obxectivo implicar aos mozos e mozas de Galicia e do norte de Portugal no esforzo conxunto de impulsar a Eurorrexión como un territorio con posibilidades de crecemento futuro, fomentar o espírito emprendedor, ao tempo que se converte nun punto de intercambio de experiencias entre os participantes. Trátase dun espazo de encontro, coñecemento, información e de formación en habilidades, e, sobre todo, en relacións; un espazo aberto cara á empregabilidade dos mozos e mozas, así como para a creación de oportunidades mediante o intercambio e a posta en común de ideas.

Cecilia Vázquez sinalou que “a aposta pola creatividade xuvenil e o fomento do espírito emprendedor é un dos principais eixes de traballo do conxunto da administración galega”. “As ideas creativas e innovadoras de mocidade impulsan a nosa competitividade, polo que incidiremos no fomento do espírito emprendedor como un dos principais métodos para aproveitar o enorme talento que atesoura a nosa xuventude”, engadiu a directora xeral.

A titular do departamento autonómico lembrou que hai xa 25 anos que os galegos e os portugueses do norte constitúen esta Eurorrexión, onde a data de hoxe conviven seis millóns de europeos, dos que aproximadamente un millón son mozos e mozas de entre 16 e 30 anos. “Na Europa actual, as fronteiras que antes dividían e separaban, hoxe son unha oportunidade de crecemento, sobre todo no caso de Galicia e do Norte de Portugal, xa que nós nunca falamos de fronteiras, senón de simples raias, que sempre foron entendidas como pontes e camiños de entendemento, e agora tamén de emprendemento”, engadiu.

Cecilia Vázquez rematou a súa intervención sinalando que “o traballo coa mocidade é a mellor garantía de que os obxectivos comúns da Eurorrexión como a cooperación, o progreso e o entendemento, seguirán vixentes no futuro dos dous países”.





