A Xunta incorpora os contidos educativos de aulaPlaneta á plataforma do libro dixital

Connect on Linked in

A iniciativa do libro dixital E-Dixgal conta cun novo provedor de contidos: aulaPlaneta. Deste xeito cúmprese cunha das medidas de mellora previstas pola Xunta para impulsar a educación dixital en Galicia. Así o expuxeron esta mañá o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez; a directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Mar Pereira, e o director xeral da área de Educación do Grupo Planeta, Pablo Lara.

A partir do mes de marzo, aulaPlaneta integrará na plataforma do libro dixital máis de 7.800 recursos curriculares para 5º e 6º de Primaria e máis de 12.500 recursos para 1º e 2º da ESO. Ademais das materias obrigatorias, ofrece máis de 400.000 recursos educativos de animacións, fotografías e gráficos de alta calidade, vídeos e fragmentos sonoros, estatísticas actualizadas, atlas mundial, cronoloxías, artigos de temas de actualidade, navegador visual, etc. Tamén ofrece máis de 500 horas de formación a profesores para a integración e desenvolvemento da competencia dixital docente.

A proposta curricular de aulaPlaneta enriquece os contidos con secuencias didácticas adaptables ás necesidades da aula, propostas para fomentar a indagación, a investigación e o traballo colaborativo, así como exercicios para pensar e consolidar o aprendido.

aulaPlaneta é o terceiro provedor de E-Dixgal, que se suma aos actuais, Netex e Edebé. Ademais, está en fase de licitación o centro de produción, que facilitará aos docentes novas ferramentas e mecanismos para que poidan incorporar á plataforma contidos educativos innovadores. E tamén está en proceso de licitación o contrato dun novo provedor de contidos en inglés.

Un proxecto que favorece a igualdade de oportunidades

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, sinalou que a incorporación de Planeta supón un novo impulso e o fortalecemento do E-Dixgal, que é un dos piares da Estratexia galega para a educación dixital, edudixital 2020. Segundo explicou, a través destas ferramentas estase garantindo unha docencia máis personalizada e adaptada ás circunstancias do alumnado e, por tanto, favorecendo a atención á diversidade.

Román Rodríguez fixo especial fincapé na formación do profesorado como un dos elementos clave para o éxito da educación dixital, no que a Consellería está a traballar de xeito intensivo. Non en balde, todos os centros E-Dixgal conta cun Plan de formación propio no ámbito das novas tecnoloxías, cunhas 2000 horas de formación específica para o profesorado. Ademais, ditos plans incorporan tamén unha Escola de Nais e Pais para que as propias familias reciban información ao respecto e dispoñan de canles axeitadas para o acceso aos contidos e a resolución de dúbidas, entre outros.

Máis aló dos bos resultados obtidos e constatados a nivel educativo, o conselleiro destacou a importancia deste proxecto na democratización do uso das TIC no ensino, o que favorece a igualdade de oportunidades.

Mar Pereira sinalou que é fundamental continuar avanzando no proceso de transformación dixital da aula “se queremos proporcionar unha experiencia educativa adaptada ás necesidades duns alumnos que se desenvolven nunha contorna tecnolóxica, e que se enfrontarán ás demandas dun mercado laboral que esixe un perfís cada vez máis dixitais e non só no sector tecnolóxico”.

Pola súa banda, Pablo Lara explicou que “para aulaPlaneta é un orgullo participar nun proxecto de envergadura, o compromiso e a valentía da iniciativa E-Dixgal. A Amtega e a Xunta de Galicia demostraron estar aliñados co Grupo Planeta na maneira de concibir a educación do século XXI, poñendo ao alumno no centro e evolucionando o rol do profesor.

As ferramentas dixitais achegan elementos chave na nova maneira de ensinar: capacidade de personalizar o proceso de ensino, de traballar de maneira colaborativa, de medir o impacto na aprendizaxe, de motivas aos alumnos e de empoderar aos profesores

Proxectos como E-Dixgal no que a iniciativa privada traballa da man da Administración pública son fundamentais para conseguir un impacto real cara á mellora educativa que todos desexamos.

Melloras en marcha

A pasada semana completouse a entrega de máis de 13.000 ultraportátiles para o alumnado, cos que se renovou o equipamento co que desenvolven a súa actividade diaria os 154 centros que empregan o libro dixital.

Con esta renovación búscase avanzar un paso máis cara a unha educación integramente dixital. Pásase do concepto de equipo na aula ao de «mochila dixital», que acompaña ao alumno en toda a súa actividade educativa, tanto dentro como fose do centro, e que lle proporciona o acceso a todos os recursos educativos dixitais, cun soporte técnico ante calquera dúbida ou incidente.

A día de hoxe un total de 154 centros escolares e 11.600 alumnos de entre 5º de Primaria e 2º de ESO están incorporados ao proxecto E-Dixgal en Galicia. Dentro da Estratexia galega para a educación dixital, edudixital 2020, o obxectivo marcado no horizonte dos próximos tres anos é que o libro dixital chegue a 300 centros e beneficie a máis de 20.000 alumnos.

Servizo Premium

En 2018 activarase o Servizo de Soporte Premium para as familias, alumnado e profesores dos 154 centros educativos implicados na iniciativa, que ofrecerá tres tipos de asistencia: remota (telefónica e online); in situ, con desprazamento ao lugar do incidente, e a través de puntos físicos de atención.

Os máis de 1.000 profesores, 12.000 alumnos e as súas familias dispoñerán dunha única vía de atención para todas as cuestións relacionadas co uso do libro dixital a través de varias canles (teléfono, correo electrónico, web, app no móbil…), as 24 horas do día os sete días da semana. Desde este punto atenderanse todas as dúbidas, consultas e incidentes que poidan ter os usuarios, e resolveranse de maneira remota, se é posible, ou activando os servizos presenciais para que estas aténdanse onde se atopen os usuarios se non fose posible facelo a distancia.

O novo Servizo Premium contempla, como novidade, que o soporte se preste no domicilio da familia ou o docente para aqueles incidentes que requiran unha atención presencial.

Mellora da conectividade

A mellora das infraestruturas de telecomunicación é outro dos aspectos clave na estratexia de innovación educativa. Neste momento, preto do 95 % dos centros públicos que empregan o libro dixital teñen conexións de, como mínimo, 100 Mbps. En total, máis de 1.074 centros públicos, un 86 % do total, dispoñen desta velocidade, que este ano chegará ao 100 % dos centros educativos públicos que imparten Primaria e Secundaria.

Plan de formación dixital

Outra das medidas é o desenvolvemento dun plan continuo de formación dixital a docentes. Entre setembro e novembro impartíronse máis de 20 cursos nos que 430 profesores recibiron formación sobre cuestións técnicas e metodolóxicas relativas á educación dixital.